DUSU चुनाव में जीत के बाद निकाला विजयी जुलूस तो होगा एक्शन... दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट में उस आवेदन पर सुनवाई की गई जिसमें DUSU चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन की चिंता जताई गई थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो विश्वविद्यालय परिसर में, न हॉस्टल में और न ही शहर के किसी हिस्से में कोई जुलूस निकाला जाएगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 9 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं. (File Photo- PTI)
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 9 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं. (File Photo- PTI)

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के रिजल्ट के बाद विजयी उम्मीदवारों के जुलूस निकालने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो विश्वविद्यालय परिसर में, न हॉस्टल में और न ही शहर के किसी हिस्से में कोई जुलूस निकाला जाएगा.

दरअसल, अदालत में उस आवेदन पर सुनवाई की गई जिसमें DUSU चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन की चिंता जताई गई थी.

खंडपीठ ने यह भी कहा कि चुनाव के संचालन में अदालत किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन चेतावनी दी कि अगर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव नहीं संपन्न हुए तो ऑफिस-बियरर्स के कामकाज को रोकने का कदम उठाया जा सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में केएमसी कॉलेज में चुनाव प्रचार के दौरान झड़प की खबर सामने आई है. (Photo: PTI)
अब डीयू में एमए संस्कृत तृतीय टर्म के छात्र शुक्रनीति को पढ़ेंगे. (फोटो-ITG)
इग्नू में शुरू हो रहे इन कोर्सेज के लिए स्वयं पोर्टल पर आवेदन करना होगा. (फोटो-ITG)
DUSU Election
अदालत ने कहा कि पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि मतगणना के बाद विजयी जुलूस पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं.

अदालत ने उल्लंघनों पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवार और उनकी संस्थाओं के लिए यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन न हो. न्यायाधीशों ने कहा, “कैसे विडंबनापूर्ण है कि ऐसे मामलों में हमें विश्वविद्यालय और पुलिस को उनके कर्तव्य की याद दिलानी पड़ती है. आप स्वयं कैसे व्यवहार करते हैं? आज की तस्वीरें देखिए.”

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि चुनाव की निगरानी के लिए 149 ट्रैफिक कर्मियों और 35 मोटरसाइकिल तैनात की गई हैं. 24 अगस्त से लेकर बीती रात तक विभिन्न उल्लंघनों के लिए कुल 4,593 चालान जारी किए गए हैं.

इस बार 9 प्रत्याशी मैदान में

कल गुरुवार को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 9 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में हैं. इस बार दो प्रमुख संगठनों ने महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. कुल मिलाकर 3 महिला प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में होंगी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर 17 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है. क्योंकि इससे पहले 2008 में नूपुर शर्मा अध्यक्ष बनीं थीं. गुरुवार सुबह वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है. 19 सितंबर को चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे.

TOPICS:

