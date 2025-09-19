scorecardresearch
 
DUSU Election Result 2025 Live: सुबह 8 बजे से शुरू होगी DUSU चुनाव की मतगणना, 39.45% छात्रों ने डाला वोट, देखें रिजल्ट का लाइव अपडेट

aajtak.in | नई दिल्ली | 19 सितंबर 2025, 7:10 AM IST

DUSU Election Result Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में इस बार छात्रों का जोश देखने लायक रहा. करीब 1.55 लाख से अधिक छात्रों ने मतदान किया और अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. इस बार का मुकाबला मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के बीच देखने को मिल रहा है, जिसमें ईवीएम छेड़छाड़ के आरोप और कॉलेज परिसरों में झड़पों ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है. रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें.

DUSU चुनाव 2025 के लिए कुछ ही देर में, सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू की जाएगी. (Photo: PTI) DUSU चुनाव 2025 के लिए कुछ ही देर में, सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू की जाएगी. (Photo: PTI)

Delhi University Student Election Live 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय के 30वें DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनाव में 1.55 लाख से ज़्यादा छात्रों ने मतदान किया. आज (19 सितंबर) मतगणना होगी, इसके बाद आज ही नतीजे आने की संभावना है. देखना होगा कि इस साल कौन-सा छात्र संघ चुनावों में बाजी मारता है. 

अभी तक 39.45 प्रतिशत रहा मतदान

 2025 चुनावों में 52 केंद्रों पर 195 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है. 36 कॉलेजों और विभागों में सुबह का सत्र सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जबकि आठ कॉलेजों में शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 वोट डाले गए. दोपहर बाद तक, 43 मतदान केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मतगणना केंद्र पर पहुंचा दी गईं थीं, जिनमें कुल 1,33,412 मत दर्ज किए गए. अब तक 52,635 मतों के आंकड़े प्राप्त हो चुके है. इस प्रकार मतदान प्रतिशत लगभग 39.45 प्रतिशत रहा है.

मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ

डूसू के मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रो. राज किशोर शर्मा ने कहा कि कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया सफल रही. उन्होंने कहा, सभी मतदान केंद्रों पर लगातार नज़र रखी, सीसीटीवी कवरेज सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं. बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं."

पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था बनी रही और परिसरों में 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिनमें से कुछ ने बॉडी कैमरा भी पहना हुआ था. परिसरों की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया. मतदान के बाद, ईवीएम को विश्वविद्यालय खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में सुरक्षित रूप से रखा गया.

मतदान के बीच हेराफेरी का आरोप

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर EVM से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और दावा किया कि हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेजों में ABVP उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए. ABVP ने इन आरोपों को "निराधार और हताशाजनक" बताते हुए DUSU के सभी चार पदों पर जीत का भरोसा जताया.

किरोड़ीमल कॉलेज में दोपहर करीब 1.30 बजे NSUI अध्यक्ष रौनक खत्री लगभग 40 बाहरी लोगों के साथ परिसर में घुस आए. सुरक्षाकर्मियों ने समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे जबरन कॉलेज परिसर में घुसे तो झड़पें शुरू हो गईं. 

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, अब सभी की निगाहें मतगणना पर हैं, जो शुक्रवार सुबह 8 बजे उत्तरी परिसर स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में शुरू होगी. ये नतीजे आने वाले वर्ष के लिए भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र संघों में से एक के नेतृत्व का निर्धारण करेंगे.

7:04 AM (23 मिनट पहले)

DUSU Election 2025: 21 छात्र मैदान में

Posted by :- Pallavi Pathak

दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव की काउंटिंग और रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट समय पर और सबसे पहले जानने के लिए इस लाइव ब्लॉग के अपडेट्स चेक करते हैं.  इस वर्ष, चार प्रमुख पैनल पदों के लिए 21 छात्र चुनाव लड़ रहे हैं.

7:02 AM (25 मिनट पहले)

DUSU चुनाव 2025 लाइव: दिल्ली विश्वविद्यालय वर्षों में पहली बार 'स्वच्छ और हरित चुनाव'

Posted by :- Pallavi Pathak

दिल्ली विश्वविद्यालय वर्षों में पहली बार 'स्वच्छ और हरित चुनाव' का अनुभव कर रहा है, जिसमें लिंगदोह समिति के विरूपण-विरोधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है. छात्र इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, हंसराज कॉलेज के सुमित सिंह कहते हैं, 'पिछले साल, सड़कें पोस्टरों और पर्चों से इतनी भरी हुई थीं कि उन्हें देखना मुश्किल था. इस साल बहुत ताज़गी महसूस हो रही है.'

6:59 AM (28 मिनट पहले)

DUSU Election Counting: 8 बजे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा काउंटिंग

Posted by :- Pallavi Pathak

इन परिणामों से यह तय होगा कि DUSU के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के साथ-साथ कॉलेज स्तर के प्रतिनिधियों के पद कौन संभालेगा. मतगणना आज सुबह 8:00 बजे से दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में शुरू होगी. इस वर्ष, चार प्रमुख पैनल पदों के लिए 21 छात्र चुनाव लड़ रहे हैं.
 

6:58 AM (29 मिनट पहले)

DUSU Election 2025: 39.45 प्रतिशत छात्रों ने डाला वोट

Posted by :- Pallavi Pathak

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए मतदान समाप्त हो गया है. मतदान की पहली पाली दोपहर 1 बजे समाप्त हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे शुरू हुई और सांध्यकालीन कॉलेजों के छात्रों के लिए शाम 7:30 बजे तक जारी रहा. दोपहर 2:30 बजे तक 35% मतदान हुआ था. आंकड़ों के अनुसार, कुल लगभग 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ है.

