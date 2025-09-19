DUSU Election Result 2025 Live: सुबह 8 बजे से शुरू होगी DUSU चुनाव की मतगणना, 39.45% छात्रों ने डाला वोट, देखें रिजल्ट का लाइव अपडेट

Delhi University Student Election Live 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय के 30वें DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनाव में 1.55 लाख से ज़्यादा छात्रों ने मतदान किया. आज (19 सितंबर) मतगणना होगी, इसके बाद आज ही नतीजे आने की संभावना है. देखना होगा कि इस साल कौन-सा छात्र संघ चुनावों में बाजी मारता है.

अभी तक 39.45 प्रतिशत रहा मतदान

2025 चुनावों में 52 केंद्रों पर 195 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है. 36 कॉलेजों और विभागों में सुबह का सत्र सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जबकि आठ कॉलेजों में शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 वोट डाले गए. दोपहर बाद तक, 43 मतदान केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मतगणना केंद्र पर पहुंचा दी गईं थीं, जिनमें कुल 1,33,412 मत दर्ज किए गए. अब तक 52,635 मतों के आंकड़े प्राप्त हो चुके है. इस प्रकार मतदान प्रतिशत लगभग 39.45 प्रतिशत रहा है.

मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ

डूसू के मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रो. राज किशोर शर्मा ने कहा कि कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया सफल रही. उन्होंने कहा, सभी मतदान केंद्रों पर लगातार नज़र रखी, सीसीटीवी कवरेज सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं. बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं."

पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था बनी रही और परिसरों में 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिनमें से कुछ ने बॉडी कैमरा भी पहना हुआ था. परिसरों की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया. मतदान के बाद, ईवीएम को विश्वविद्यालय खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में सुरक्षित रूप से रखा गया.

मतदान के बीच हेराफेरी का आरोप

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर EVM से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और दावा किया कि हंसराज और किरोड़ीमल कॉलेजों में ABVP उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए. ABVP ने इन आरोपों को "निराधार और हताशाजनक" बताते हुए DUSU के सभी चार पदों पर जीत का भरोसा जताया.

किरोड़ीमल कॉलेज में दोपहर करीब 1.30 बजे NSUI अध्यक्ष रौनक खत्री लगभग 40 बाहरी लोगों के साथ परिसर में घुस आए. सुरक्षाकर्मियों ने समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे जबरन कॉलेज परिसर में घुसे तो झड़पें शुरू हो गईं.

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, अब सभी की निगाहें मतगणना पर हैं, जो शुक्रवार सुबह 8 बजे उत्तरी परिसर स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पस हॉल में शुरू होगी. ये नतीजे आने वाले वर्ष के लिए भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्र संघों में से एक के नेतृत्व का निर्धारण करेंगे.