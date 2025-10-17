scorecardresearch
 

दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABVP की दीपिका झा ने शिक्षक को जड़ा थप्पड़, अब गठित हुई जांच कमेटी

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी. आर. अंबेडकर कॉलेज की एक घटना ने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर कॉलेज के एक संकाय सदस्य से हाथापाई का आरोप लगा है. इस घटना की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रो. नीता सहगल (प्राणि विज्ञान विभाग) कर रही हैं.

दीपिका झा का संकाय सदस्य को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: ITG)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने बी. आर. अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) की संयुक्त सचिव सुश्री दीपिका झा द्वारा एक संकाय सदस्य पर शारीरिक हमले की घटना की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है. इस 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रो. नीता सहगल (प्राणि विज्ञान विभाग) करेंगी. यह कमेटी मामले की जांच करेगी और यथाशीघ्र अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कमेटी को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. जांच कमेटी में इसकी चेयरपर्सन प्रो. नीता सहगल के साथ डीयू की ज्वाइंट प्रॉक्टर प्रो. ज्योति त्रेहन शर्मा को सदस्य सचिव बनाया गया है. उनके साथ हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) रमा, प्रो. स्वाति दिवाकर (पर्यावरण अध्ययन), पीजीडीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. दरविंदर कुमार और ज्वाइंट प्रॉक्टर प्रो. अवधेश कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

मामले पर क्या बोलीं दीपिका झा?

दीपिका झा का कहना है कि वे कॉलेज में छात्रों के बुलावे पर पहुंची थीं. छात्रों ने आरोप लगाया था कि प्रो. सुजीत कुमार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया. दीपिका के अनुसार, प्राचार्य कक्ष में बातचीत के दौरान प्रोफेसर सुजीत ने उन्हें धमकाया और अपशब्द कहे, जिसके चलते क्षणिक आक्रोश में उन्होंने हाथ उठा दिया. बाद में दीपिका ने एक बयान जारी कर घटना पर खेद व्यक्त किया और शिक्षक समुदाय से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी शिक्षक का अपमान करना नहीं था, बल्कि कॉलेज परिसर में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था.

