DU Admission 2025: अभी भी खाली हैं कई सीटें, ऑन-द-स्पॉट मॉप अप राउंड में पहले दिन आए सिर्फ 73 छात्र

दिल्ली यूनिवर्सिटी में सत्र 2025-26 में अंडर-ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए फिजिकल-ऑन-द-स्पॉट मॉप अप राउंड शुरू हो चुके हैं. लेकिन पहले दिन प्रतिक्रिया बहुत कमजोर रही. अधिकारियों के मुताबिक बीए ऑनर्स कोर्स की केवल 73 सीटें ही भरी जा सकीं.

अभी भी कुल 7 हजार सीटें खाली

राउंड के पहले दिन अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के अलावा सभी आरक्षित वर्गों के छात्रों को बुलाया गया था. बीए ऑनर्स की 1,700 सीटों के लिए 876 उम्मीदवारों को इन्विटेशन लेटर भेजे गए, लेकिन सिर्फ 73 को ही कोर्स में प्रवेश मिला.

यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 2 हजार सीटों समेत अंडर-ग्रेजुएट कोर्सेज में कुल 7 हजार सीटें खाली हैं.

कैसे होता है फिजिकल-ऑन-द-स्पॉट मॉप अप एडमिशन?

फिजिकल-ऑन-द-स्पॉट मॉप अप राउंड में छात्रों को खुद कॉलेज आकर अपनी सीट कन्फर्म करनी होती है. अगर वो किसी कारण से नहीं आ पाते, तो वह सीट किसी और योग्य छात्र को दे दी जाती है.

छात्रों को एडमिशन के समय जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे और अपनी सीट पक्की करने के लिए शुल्क देना होगा. शुल्क ना देने पर एडमिशन रद्द हो जाएगा. यह राउंड 29 सितंबर 2025 तक ही चलेगा.

आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जरूरी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के स्कोर की जगह मॉप-अप राउंड में छात्रों को 12वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर प्रवेश मिलता है.

क्यों अनिवार्य है खुद आना?

इस खास राउंड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कईं प्रक्रियाओं के बाद भी कईं कॉलेजों और कोर्सेज में सीटें खाली रह गई थीं, जिन्हें अब भरा जा रहा है. इस सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. इसमें कोई बाधा ना हो इसलिए छात्रों का खुद आना अनिवार्य है.

अगले राउंड्स में क्या होगा?

बुधवार (24 सितंबर) को ओबीसी और जनरल कैटेगरी के 2,600 छात्रों को बीए ऑनर्स में प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा. बीकॉम और इकोनॉमिक्स कोर्सेज के लिए यह राउंड गुरुवार, वहीं बीएससी के लिए शुक्रवार तक चलेगा.

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. 29 सितंबर के बाद जो सीटें बच जाती हैं, वो पूरे सत्र के लिए खाली रहेंगी.

क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

छात्रों को भेजे गए इन्विटेशन लेटर के अनुसार उन्हें एडमिन के लिए यह ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स और इन्हीं की फोटोकॉपी लेकर जाने हैं-

• इन्विटेशन लेटर

• सीएसएएस (अंडर ग्रेजुएट एप्लिकेशन फॉर्म)

• 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

• पासपोर्ट/ आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र

• आरक्षण सर्टिफिकेट (यदि हो तो)

