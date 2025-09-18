DUSU Elections 2025: ABVP, NSUI, लेफ्ट और AAP में कांटे की टक्कर, देखिए डीयू छात्र संघ चुनाव की वोटिंग का पूरा शेड्यूल

Delhi University Student Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव आज होंगे. देश के सबसे बड़े छात्र चुनावों में से एक माने जाने वाले इस चुनाव में 2.75 लाख से ज़्यादा छात्र वोट देने के पात्र हैं. इसके नतीजे तय करेंगे कि आने वाले साल में छात्रसंघ का नेतृत्व कौन करेगा.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मतदान दो पालियों में होगा. दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक. मतगणना शुक्रवार, 19 सितंबर को होगी. आइए जानते हैं इस बार कौन सी पार्टी से कौन मैदान में है.

ये स्टूडेंट यूनियन लड़ रहे चुनाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा और DUSU चुनावों में करीब 10 वर्षों से सबसे सफल संगठन रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), कांग्रेस का छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), SFI के साथ गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ने वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और हाल ही में शुरू किया गया आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) आमने सामने हैं.

इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं. उम्मीदवारों में अंजलि, अनुज कुमार, आर्यन मान, दिव्यांशु सिंह यादव, जोसलीन नंदिता चौधरी, राहुल कुमार, उमांशी, योगेश मीना और अभिषेक कुमार के नाम शामिल हैं. जोसलिन नंदिता चौधरी NSUI से हैं और बौद्ध अध्ययन में ग्रेजुएशन कर रही है. वहीं, अंजलि लेफ्ट द्वारा समर्थित एसएफआई आइसा से हैं. अंजलि इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा हैं. आर्यन मान आरएसएस समर्थित एबीवीपी से हैं, जो कि एमए लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं.

अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट:

अंजलि (बौद्ध अध्ययन विभाग)

अनुज कुमार (विधि केंद्र II)

आर्यन मान (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग)

दिव्यांशु सिंह यादव (कैंपस विधि केंद्र)

जोसलिन नंदिता चौधरी, उर्फ ​​जीतू चौधरी (बौद्ध अध्ययन विभाग)

राहुल कुमार (रामजस कॉलेज)

उमांशी (बौद्ध अध्ययन विभाग)

योगेश मीणा (कैंपस विधि केंद्र)

अभिषेक कुमार (सत्यवती कॉलेज)

कौन कर सकता है वोट?

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में प्रथम वर्ष के छात्र वोट दे सकते हैं. अगर उनका कॉलेज आईडी अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो वे वैध शुल्क रसीद और एक सरकारी पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस) के साथ मतदान कर सकते हैं. द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र के वोटिंग के पात्र हैं. उन्हें वैध कॉलेज पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है. 9 सितंबर, 2025 (शाम 5 बजे) से पहले डीयू के कॉलेजों या विभागों में प्रवेश पाने वाले छात्र पात्र मतदाता हैं.

चार पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. छात्र चुनाव के लिए 52 कॉलेज व केंद्रों में ईवीएम के लिए 195 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. बैलेट पेपर के लिए 780 बूथ बनाए हैं. सेंट्रल पैनल के लिए 700 ईवीएम का इस्तेमाल होगा. यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव सफलतापूर्वक हों, इसलिए परिसर में 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इनमें से 160 पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से मतदान के दिन गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी.

विश्वविद्यालय की ओर से नोटिस जारी कर डीयू के सभी संबंधित संकाय, कर्मचारी और छात्र को 18 सितंबर के दिन यूनिवर्सिटी के अधिकृत स्टिकर के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक से अपने वाहन को अंदर लाने की अनुमति रहेगी. DUSU चुनाव के कारण 18 और 19 सितंबर, 2025 को छात्र मार्ग, प्रोबिन रोड और विश्वविद्यालय रोड पर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी. गेट नंबर 4 दोनों दिन बंद रहेगा.जीसी नारंग मार्ग, कैवलरी लेन 19 सितंबर, 2025 को, DUSU चुनाव मतगणना के दिन, पूरी तरह से बंद रहेगा. इसके अलावा दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है.

