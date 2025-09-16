DU छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान झड़प, अजय राय के कार्यक्रम को लेकर भिड़े ABVP और NSUI कार्यकर्ता

दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में ABVP और NSUI छात्रों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. NSUI ने DUSU चुनाव प्रचार के दौरान ABVP पर परिसर में हिंसा करने का आरोप लगाया है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, NSUI के अभियान का समर्थन करने और पूर्वांचल के छात्रों को संबोधित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद थे. इस दौरान उनके कई समर्थकों को कार्यक्रम में आने से रोका गया.
NSUI के अनुसार, ABVP ने कथित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को डराने और उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया. इंडिया टुडे ने ABVP से संपर्क किया है और जल्द ही प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है.
यह खबर अपडेट की जा रही है...
PTI के अनुसार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने डीयू के छात्रों से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "इससे मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए., यह चुनाव छात्रों के भविष्य का है. मैं उनसे एनएसयूआई का समर्थन करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह करता हूं. हम उनके और उनके भविष्य के साथ खड़े हैं."
जारी हुई उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट
नोटिफिकेशन के अनुसार, 10 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी करके शाम 6 बजे तक हर पार्टी की तरफ से चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है. 11 सितंबर की दोपहर तक कैंडिडेट्स नामांकन पत्र से अपना नाम हटवा सकते थे. इसी दिन शाम 5 बजे फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी.
18 सितंबर को होगी वोटिंग
इसके बाद अब 18 सितंबर को स्टूडेंट चुनावों की वोटिंग होनी है. पहली शिफ्ट की वोटिंग सुबह 8:30 से दोपहर 1:00 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की वोटिंग शाम तीन बजे से 7 बजे तक चलेगी. इसके बाद बैलेट बॉक्स सील कर दिए जाएंगे. अगले दिन वोटों की काउंटिंग होगी. वोटिंग से पहले छात्र चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी बीच झड़प का मामला सामने आया है.