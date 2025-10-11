दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी रात, तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, चेक करें AQI

राजधानी में शुक्रवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इस मौसम में पहली बार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया. शुक्रवार को यह 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है. दिल्ली में 10 अक्टूबर को इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. दिल्ली में करवा चौथ की रात न्यूनतम तापमान 18.8°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.5°C कम और एक दिन पहले तापमान 20.6°C से कम है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में सर्दी के मौसम के आगमन के साथ तापमान में यह पहली बड़ी गिरावट है. तापमान में गिरावट के साथ ही, शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई, जो "संतोषजनक" से "मध्यम" श्रेणी में पहुंच गई.

राजस्थान में तापमान में गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि उत्तरी हवाओं के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और पारा सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है. मौसम विभाग के अनुसार, ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के लगातार प्रभाव के कारण कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान वर्तमान में मौसमी औसत से दो से सात डिग्री कम है. विभाग ने बताया कि शुक्रवार सुबह सीकर में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

48 घंटों के अंदर तापमान में कोई बदलाव नहीं

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले सप्ताह पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा. अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है. शहर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. शहर में शुक्रवार को इस मौसम का सबसे कम रात का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है.

सफदरजं में तापमान 20 डिग्री से नीचे

शहर के बेस मौसम केंद्र सफदरजंग में यह इस मौसम में पहली बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम है. हालांकि, आसमान साफ रहने की संभावना के कारण दिन के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है गुरुवार को न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी विक्षोभ के गुज़रने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आती है. कुछ केंद्रों ने 9 अक्टूबर को इसमें गिरावट दर्ज की.

18-21°C के बीच रहेगा न्यूनतम तापमान

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.9°C रहा, जो सामान्य से लगभग 4.3°C कम था. स्काईमेट के अनुसार, "अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा, जिससे दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी क्योंकि आसमान साफ होने पर जमीन से गर्मी तेजी से निकल जाती है. आईएमडी का अनुमान है कि रविवार तक अधिकतम तापमान 31-33°C और बुधवार तक 35°C तक बढ़ जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18-21°C के बीच रहेगा.

AQI 170 तक पहुंच गया है. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है. पिछले 24 घंटों में शहर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 82 प्रतिशत थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 8 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 139 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है.

ऐसे चेक करें AQI

CPCB के अनुसार, शून्य से 50 के बीच AQI को "अच्छा", 51 से 100 के बीच "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच "मध्यम", 201 से 300 के बीच "खराब", 301 से 400 के बीच "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच "गंभीर" माना जाता है. राजस्थान में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. सीकर में सबसे कम 15.5 डिग्री दर्ज किया गया.

