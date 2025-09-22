DUSU चुनाव रिजल्ट के तीन दिन बाद ही HC ने दिया आदेश, सुरक्षित रखनी होगी EVM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के छात्रों द्वारा प्रेसिडेंट पद के लिए मतदान प्रक्रिया को रद्द करने और रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है. उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव आयुक्त को चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह याचिका डूसू प्रेसिडेंट पद के लिए हुई वोटिंग प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की गई है.

उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मतदान और मतगणना के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम, सभी कागजी कार्रवाई और दस्तावेज़ ताले में सुरक्षित स्थान पर हों. ईवीएम में छेड़छाड़ के आधार पर प्रेसिडेंट पद के लिए मतदान प्रक्रिया को रद्द करने और रद्द करने के निर्देश देने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है.

प्रेसिडेंट पद पर इस साल ABVP की जीत

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी ने बाज़ी मारते हुए यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर फिर अपना दबदबा कायम किया है. आर्यन मान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नए अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) हैं. इस साल अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद एबीवीपी ने फिर से अपना किला अपने पास ले लिया है. दरअसल, पिछले चुनाव में कई साल बाद एनएसयूआई जीतने में सफल रही थी, लेकिन एबीवीपी ने फिर से इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया है.

