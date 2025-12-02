scorecardresearch
 
दिल्ली सरकार देगी JEE–NEET–CLAT–CA–CUET की मुफ्त कोचिंग, 2,200 छात्रों को होगा फायदा

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. ‘महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन’ के तहत कुल 2,200 छात्रों को JEE, NEET, CLAT, CA और CUET जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए मुफ्त प्रोफेशनल कोचिंग दी जाएगी.

दिल्ली सरकार 2,200 मेधावी छात्रों को JEE, NEET, CLAT, CA और CUET की फ्री कोचिंग देने जा रही है. ( Photo: PTI)
दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. अब राजधानी के सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चे बड़े एग्जाम की तैयारी बिना किसी फीस के कर सकेंगे. यह सुविधा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत दी जा रही है.शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार जेईई, नीट, सीएलएटी, सीए और सीयूईटी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2,200 सरकारी स्कूलों के होनहार छात्रों को मुफ्त पेशेवर कोचिंग उपलब्ध कराएगी.

छात्रों के सपनों को पूरा करना मकसद
सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मिशन का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि छात्रों के सपनों को पूरा करने में मदद करना,उनके भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और दिल्ली के स्कूलों को भविष्य के हिसाब से और मजबूत बनाना है. यह कदम उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिनके पास अच्छी कोचिंग का खर्च उठाने की क्षमता नहीं होती, लेकिन सपने बड़े होते हैं. राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके करियर की दिशा में आगे बढ़ाना, उनकी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना और सरकारी स्कूलों को भविष्य के लिए और बेहतर बनाना है.

दिल्ली के हर बच्चे को बराबरी का मौका देने का प्रयास
सरकार का मानना है कि कई प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग नहीं ले पाते. इस योजना के जरिए इन छात्रों को विशेषज्ञ ट्रेनिंग, स्टडी सपोर्ट और काउंसलिंग प्रदान की जाएगी, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे “दिल्ली की सरकारी शिक्षा में बड़ा बदलाव” बताया.

उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को हुई CET-2025 परीक्षा में 62,000 छात्र शामिल हुए थे. इसकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 26 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई है. मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ अंकों पर नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सम्मान और मानवता पर भी आधारित होनी चाहिए. इसलिए सरकार स्कूलों में AI-सक्षम स्मार्ट क्लासरूम और मानव-केंद्रित शिक्षा मॉडल विकसित कर रही है. उन्होंने कहा कि यह मिशन योग्यता के आधार पर छात्रों को आगे बढ़ाने, उनकी मानसिक भलाई का ध्यान रखने और दिल्ली के हर बच्चे को बराबरी का मौका देने का प्रयास है.
 

---- समाप्त ----
