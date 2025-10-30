scorecardresearch
 

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगी स्कूलों में 5,346 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति

दिल्ली के स्कूलों में अब कक्षाओं की कमी नहीं खलेगी, राजधानी की सरकार ने 5,346 नए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है. यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, बल्कि हर छात्र तक व्यक्तिगत ध्यान और बेहतर सीखने का माहौल पहुंचाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पांच हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी. (Photo: ITG)
दिल्ली सरकार ने कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए कक्षा शिक्षण को मजबूत करने और व्यक्तिगत ध्यान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और नगर निगम स्कूलों में 5,346 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) की नियुक्ति की घोषणा की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 5,346 शिक्षकों की नई नियुक्तियों का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास हो सके.

सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा, 'दिल्ली के सभी सरकारी और नगर निगम स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के लिए 5,346 नए शिक्षण स्नातक शिक्षक (टीजीटी) नियुक्त किए जाएंगे. यह शिक्षा व्यवस्था के निर्माण की पहल है जहां छात्र-छात्रों को पूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा.'

Rekha Gupta Tweet

उन्होंने आगे कहा, 'यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक पहल है जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत समर्थन और अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित करने के अवसर मिलते हैं.

10 हजार पद खाली होने का अनुमान

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में लगभग 10,000 शिक्षण पद खाली हैं, जिससे छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हो रहा है. शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा 3 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र के अनुसार, रिक्त पदों के लिए आवेदन 9 अक्टूबर को खुलेंगे और 7 नवंबर को बंद हो जाएंगे. डीओई के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में 18 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए 70,000 से अधिक शिक्षक हैं.

