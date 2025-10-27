CTET 2026 EXam Date: 8 फरवरी 2026 को होगा CTET का एग्जाम, CBSE ने जारी की तारीख

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के 21वें संस्करण की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार, सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा रविवार, 8 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत भर के 132 शहरों में आयोजित की जाएगी और उम्मीदवार परीक्षा देते समय 20 विभिन्न भाषाओं में से चुन सकेंगे.

इस पोर्टल पर करना होगा सीटेट के लिए अप्लाई

बोर्ड ने अपने आधिकारिक सूचना में कहा, "केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8 फरवरी, 2026 (रविवार) को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का 21वां संस्करण आयोजित करेगा. परीक्षा, पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहरों और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण देने वाला विस्तृत सूचना बुलेटिन जल्द ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा." सीबीएसई ने इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल ctet.nic.in के माध्यम से ही आवेदन करें और फॉर्म भरने से पहले सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

CTET परीक्षा क्या है?

केंद्रीय विद्यालयों (KVS), नवोदय विद्यालयों (NVS) और अन्य केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षण पदों के लिए CTET एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है. इसमें दो पेपर होते हैं - पेपर I (कक्षा 1-5 के लिए) और पेपर II (कक्षा 6-8 के लिए), दोनों में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं. परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पेपर II सुबह के सत्र (सुबह 9:30 - दोपहर 12 बजे) में आयोजित किया जाता है, जबकि पेपर I दोपहर के सत्र (दोपहर 2 - शाम 4:30 बजे) में आयोजित किया जाता है.

CTET फरवरी 2026 के लिए पंजीकरण कब शुरू होंगे?

पिछले रुझानों के आधार पर, सीबीएसई आमतौर पर परीक्षा तिथि से दो से तीन महीने पहले पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करता है. चूंकि CTET फरवरी 2026 परीक्षा 8 फरवरी, 2026 को निर्धारित है, इसलिए पंजीकरण विंडो अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 के आसपास खुलने की संभावना है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन बंद होने और परीक्षा तिथि के बीच लगभग 60-90 दिन का समय मिलेगा.

सीटीईटी जुलाई 2025 परीक्षा क्यों नहीं आयोजित की गई?

सीबीएसई ने सीटीईटी जुलाई 2025 परीक्षा को लेकर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है. आमतौर पर यह परीक्षा साल में दो बार होती है, लेकिन इस बार जुलाई सत्र नहीं हुआ. माना जा रहा है कि यह फैसला शैक्षणिक कैलेंडर और शिक्षक भर्ती कार्यक्रम को बेहतर तरीके से मिलाने के लिए लिया गया है.

अब फरवरी 2026 में होने वाली सीटीईटी परीक्षा ही दिसंबर 2025 सत्र की जगह लेगी. इससे देशभर के शिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और किसी तरह का गैप नहीं आएगा.

