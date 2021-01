JEE Advanced date 2021: 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस्ड परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

JEE Advanced Exam date 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री निशंक ने वेबिनार के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी. 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई है.



अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, "प्रिय छात्र और छात्राओं जेईई मेंस की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा के बाद लगातार आपकी सूचनाएं आती रहीं कि जेईई एजवांस्ड की परीक्षाएं कब होंगी, कहां होगी और उसमें पीछे के समय के अनुरुप इस समय में भी छूट का कुछ प्रावधान होगा या नहीं."



निशंक ने आगे कहा, "मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली बार कोविड के कारण विषम परिस्थिति थी और अभी हम उससे पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं. ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया गया है कि जेईई के द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंकों का जो मानदंड था उसे इस समय के लिए भी हमने हटा दिया है ताकि आपको ये सुविधा मिल सके और प्रतिभाशाली विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकें."

Announcing the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced. @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @mygovindia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive https://t.co/Pkuc1kbTuQ

तारीखों का ऐलान करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, "ये परीक्षा जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई है. आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं. इस समय ये परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया था. अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, 'मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जेईई एडवांस्ड की तारीख और आईआईटी एडमिशन के पात्रता मानदंडों का ऐलान आज शाम 6 बजे करूंगा.'

Dear Students,

I will be announcing the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced today at 6PM. pic.twitter.com/qECJ1FSPxe