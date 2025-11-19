scorecardresearch
 

लाखों की सैलरी वाली 5 सरकारी नौकरियां, तुरंत करें आवेदन, फ्रेशर्स को भी बड़ा मौका

अगर आप शानदार सैलरी और सरकारी सुविधाओं वाले जॉब की तलाश में हैं, तो अभी आपके पास बेहतरीन मौके हैं. अलग-अलग विभागों में ऐसी भर्तियां निकली हैं, जिनमें चयन होने पर आप लाखों तक की सैलरी पा सकते हैं. बस समय पर आवेदन करना जरूरी है. आइए आसान भाषा में एक-एक कर सभी 5 बड़ी भर्तियों के बारे में जानते हैं. 

अगर आप अच्छी सैलरी और सरकारी सुविधाओं वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस समय आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं. (Photo: AI Generated)
देश में इस समय पांच बड़ी सरकारी भर्तियां निकली हैं, जिनमें चयन होने पर उम्मीदवारों को लाखों रुपए तक की सैलरी मिल सकती है. सीबीएसई-क्वास-एनवीएस में टीचिंग पद, एयरफोर्स की AFCAT भर्ती, SAIL में मैनेजमेंट ट्रेनी, उत्तराखंड में 1649 शिक्षक पद और बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. कई पदों पर फ्रेशर्स के लिए भी मौका है, और कुछ में बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट से चयन होगा। आवेदन की तारीखें जारी हो चुकी हैं, इसलिए योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं.

1. CBSE–KVS–NVS में टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्ती

सीबीएसई ने केवीएस और एनवीएस में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.
ऑनलाइन आवेदन: 14 नवंबर 2025 से
आखिरी तारीख: 4 दिसंबर 2025
प्रिंसिपल पद का वेतन: ₹78,800 – ₹2,09,200
योग्यता: मास्टर डिग्री + B.Ed (50% अंकों के साथ)

आवेदन साइट: cbse.gov.in
kvsangathan.nic.in
navodaya.gov.in

2. AFCAT 1 2026 – भारतीय वायु सेना ऑफिसर भर्ती

अगर आप एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, तो यह सुनहरा मौका आपके लिए है
फॉर्म की आखिरी तारीख: 14 दिसंबर
परीक्षा: 31 जनवरी 2026
सैलरी: ₹56,100 – ₹1,77,500 प्रतिमाह
योग्यता: 12वीं PCM 50% + ग्रेजुएशन 60%
आवेदन: afcat.edcil.co.in

3. SAIL MT भर्ती 2025 – फ्रेश इंजीनियरों के लिए जैकपॉट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) ने 124 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली है.
योग्यता: B.Tech (Chemical, Civil, Computer, Electrical, Instrumentation, Mechanical, Metallurgy)

सैलरी: ट्रेनिंग के दौरान ₹50,000 + अलाउंस
बाद में ₹60,000 – ₹1,80,000 प्रतिमाह
फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं

4. उत्तराखंड में 1,649 प्राथमिक शिक्षक भर्ती

सरकारी स्कूलों में अध्यापक बनने का शानदार मौका है. इसके जरिए  1,649 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती की जाएगी. 
योग्यता: TET पास
चयन: सिर्फ मेरिट के आधार पर (कोई परीक्षा/इंटरव्यू नहीं)
सैलरी: ₹35,400 – ₹1,12,400 + DA + HRA + अन्य भत्ते

5. बैंक ऑफ इंडिया SO भर्ती – 115 पद
बैंक में उच्च वेतन वाली नौकरी का बढ़िया अवसर है.
आवेदन शुरू: 17 नवंबर से
योग्यता: B.E/B.Tech/MCA/MSc/PG + Oracle प्रमाणपत्र
सैलरी: स्केल–4: ₹1,02,300 – ₹1,20,940
स्केल–3: ₹85,920 – ₹1,05,280
स्केल–2: ₹64,820 – ₹93,960

