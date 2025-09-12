BPSC 71th PT: 13 सितंबर को होगी परीक्षा, 912 परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी

बिहार में 71वीं संयुक्त BPSC की PT परीक्षा 13 सितंबर शनिवार को 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है.बिहार के 37 जिलों में कुल 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

बीपीएससी पीटी शनिवार को 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं. ताकि कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन किया जा सके.

कुछ दिन पहले ही बीपीएससी ने जारी की थी अधिसूचना

पीटी एग्जाम को लेकर 12 दिन पहले आयोग ने नोटिस जारी कर दिया था. जिसमें बताया गया था कि 13 सितंबर को तय परीक्षा केंद्रों पर 12 से दो बजे दोपहर तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

वहीं परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था. इसके अलावा सिटी भी परीक्षार्थियों को दिया गया है. इसमें परीक्षा केंद्रों की सारी जानकारी दी गई है.

पूछे जाएंगे 150 बहुविकल्पीय सवाल

दो घंटे की परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. सभी सवालों पर एक अंक दिया जाएगा. यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में आयोजित की जा रही है. परीक्षा में किसी भी तरह का कदाचार अनुचित होगा. इसको लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं.

परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी अपने-अपने परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो चुके हैं. शहरों में ट्रैफिक व भीड़-भाड़ को देखते हुए परीक्षार्थी समय पर केंद्रों तक पहुंचने के लिए समय से पहले निकल चुके हैं. राजधानी पटना सहित जिन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां के विभिन्न लॉज व होटलों में भीड़ बढ़ने लगी है.

