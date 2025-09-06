BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: आज जारी होगा BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025, इस लिंक से करें चेक

BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: बीपीएसई 71वीं प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 आज जारी होगा. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) 6 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा. उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in या bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे. यह परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को होगी. इसमें कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे का होगा.

कितने देर की होगी परीक्षा

71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective type multiple-choice questions (MCQs)) होंगे और परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी. इसमें 150 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को देना होगा. इसके अलावा, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी. परीक्षा केंद्र कोड और परीक्षा केंद्र का नाम विवरण 11 सितंबर, 2025 से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा.

सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त कॉपी ज़रूर ले जानी होगी. परीक्षा के दौरान हस्ताक्षर करने के बाद यह कॉपी निरीक्षक को देनी होगी. ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि रोल नंबर और बारकोड साफ-साफ छपा हो. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तरीके और अन्य जानकारी के लिए ब्लॉग पर ताजा अपडेट देखते रहें.

यहां चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड

सबसे पहले bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

डिटेल दर्ज करके खाते में लॉगिन करें.

एडमिट कार्ड लिंक प्रदर्शित हो जाएगा.

लिंक पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें.

आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग

एक ही पाली में होगी परीक्षा

कैसा रहेगा पेपर पैटर्न

कब होगी परीक्षा

