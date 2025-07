पीरियड चेक करने के लिए प्रिसिंपल ने नाबालिग छात्राओं के उतरवाए कपड़े, स्कूल में बवाल

प्रिंसिपल ने छात्राओं को दो समूहों में बांटने का आदेश दिया. एक वे जो मासिक धर्म से गुज़र रही थीं और दूसरी वे जो नहीं थीं. एक महिला चपरासी को 10 से 12 साल की कुछ लड़कियों की जांच करने के लिए कहा गया, जिन्होंने कहा कि उन्हें मासिक धर्म नहीं हो रहा है.

he school principal summoned the girls to check if they were menstruating (Image: AI Generated, Meta AI)