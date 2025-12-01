बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं,12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, यहां देखें पूरी डेटशीट

और पढ़ें

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होंगी. इस बार विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों विषय की परीक्षाएं एक साथ शुरू होंगी. परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी. वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा खत्म होने के साथ ही कक्षा 10 (मैट्रिक) की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी और जो 25 फरवरी 2026 तक चलेंगी.

बता दें कि परीक्षार्थियों को 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन देने हैं, जिसकी जानकारी पहले भी आधिकारिक पोर्टल पर दी गई है. साथ ही इस बार टेक्नोलॉजी स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं. बोर्ड की ओर से पहली बार मोबाइल ऐप पर एआई आधारिक चैटबॉट पेश किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब हासिल कर सकते हैं. डेटा डुप्लीकेशन रोकने, प्रक्रिया में स्पष्टता रखने के लिए डिजिटल टूल्स भी जोड़े गए हैं.

Advertisement

कब है कंपार्टमेंट परीक्षा?

बताया जा रहा है कि इस साल करीब 25 लाख विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं. परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र, बोर्ड ने सूचना और सहायता के लिए परीक्षा प्रबंधन को डिजिटल और अधिक सक्षम बना दिया है. इसका उद्देश्य सभी छात्रों तक समय पर सही सूचना पहुंचाना है. वहीं इस बार अप्रैल-मई 2026 में कम्पार्टमेंटल परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें परीक्षा में उपस्थित ना रहने वाले स्टूडेंट्स और कम नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं.

कब आएगा रिजल्ट?

बोर्ड के अनुसार, मुख्य परीक्षाओं के रिजल्ट मार्च या अप्रैल में जारी किए जाने की संभावना है, जबकि कम्पार्टमेंटल परीक्षाओं के परिणाम मई से जून 2026 के बीच घोषित किए जाएंगे. माना जा रहा है कि इस बार भी बिहार बोर्ड काफी जल्दी परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देगा. बिहार बोर्ड की यह तकनीकी पहल और विस्तृत कार्यक्रम परीक्षा को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगी.

---- समाप्त ----