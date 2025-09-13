BPSC 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा आज, करीब 4.7 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, इस बातों का रखें ध्यान

BPSC 71st CCE Prelims 2025: 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शनिवार (13 सितंबर, 2025) को आयोजित की जा रही है. यह परीक्षा सिर्फ एक पाली में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह है कि परीक्षा केंद्र जाने से पहले गाइडलाइन ध्यान से पढ़ लें. बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी.

11 बजें से पहले पहुंचे परीक्षा सेंटर

परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को सुबह 11:00 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा समय से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. आयोग ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवार सुबह 11:00 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे. 37 जिलों में स्थित 912 केंद्रों पर कुल 4,70,528 अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है.

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचे.

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल सुबह 11:00 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा.

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय प्रातः 9:30 बजे तक परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा.

परीक्षा के जरिए इतने पदों पर होगी भर्ती

BPSC ने 71वीं CCE में 34 पोस्ट जोड़े गए, जिसके बाद परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 1,298 हो गई हैं.

गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग

प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी.

बीपीएससी परीक्षा केंद्र में क्या ले जा सकते हैं?

एडमिट कार्ड/हॉल टिकट –प्रिंट आउट साफ और बारकोड/रोल नंबर स्पष्ट होना चाहिए.

फोटो पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि की मूल कॉपी साथ रखें.

दो पासपोर्ट साइज फोटो.

ब्लू या ब्लैक बॉल पेन.

बीपीएससी परीक्षा केंद्र में क्या नहीं ले जा सकते?

मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक पेन, WiFi डिवाइस, पेजर, कैलकुलेटर आदि पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

कपड़े और आभूषण: सादे और आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं. गहने, टोपी, धूप का चश्मा आदि न पहनें क्योंकि सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) होगी.

बीपीएससी 71वीं संयुक्त परीक्षा के नियम

केंद्र का पता पहले से देख लें. अगर जगह दूर या अनजान है तो एक दिन पहले ही जाकर देखना बेहतर है.

परीक्षा खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकल सकते. 2 बजे के बाद ही एग्जाम हॉल छोड़ने की अनुमति होगी.

नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई होगी. उम्मीदवार को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और भविष्य की परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है.

इस परीक्षा के जरिए किन पदों की भर्ती होती है

71वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (Prelims) के जरिए बिहार राज्य की ग्रुप A और ग्रुप B सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है. इस परीक्षा से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ और कई प्रशासनिक व राजस्व सेवाओं में अफसरों की भर्ती होती है.

मुख्य रूप से इन पदों पर चयन होता है:

प्रशासनिक सेवाएं

डिप्टी कलेक्टर (Bihar Administrative Service)

वाणिज्य कर अधिकारी (Commercial Tax Officer)

बिहार शिक्षा सेवा (Education Service Officer)

आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector)

सुरक्षा और पुलिस सेवाएं

डीएसपी (Deputy Superintendent of Police)

जेल अधीक्षक (Jail Superintendent)

राजस्व व अन्य सेवाएं

राजस्व अधिकारी / कानून पदाधिकारी (Revenue Officer / Law Officer)

प्रखंड विकास पदाधिकारी (Block Development Officer - BDO)

सहायक नियोजन पदाधिकारी (Assistant Planning Officer)

अन्य पद

श्रम अधीक्षक

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी

सहायक निदेशक (Social Security, Cooperative, etc.)

