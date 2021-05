No Exam: इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्थगित विश्वविद्यालय परीक्षाओं को अब रद्द करने का निर्णय किया है. परीक्षा समिति ने परीक्षा कराने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक की थी. इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि ग्रेजुएट सेकेण्‍ड और थर्ड ईयर के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द किया जाए और उन्‍हें आगे प्रमोट कर दिया जाए. 1 वर्ष के UG छात्रों और अंतिम वर्ष के PG छात्रों के लिए, परीक्षा जुलाई-अगस्त में आयोजित की जाएगी. इसपर भी अंतिम फैसला तत्‍कालीन परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा.

It was decided in an online meeting of the examination committee on 4 May'21, chaired by the Hon VC that the students of second year of undergraduate course and intermediate semester of postgraduate and professional courses will be promoted to the higher class or semester. pic.twitter.com/4LzZt0m7eE