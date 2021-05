ICSI CS Exam 2021 Postponed: देशभर में बेकाबू हो चुकी कोरोना महामारी को देखते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सचिव (CS) भर्ती परीक्षा 2021 स्थगित करने की घोषणा कर दी है. CS Foundation, Executive और Professional एग्‍जाम Covid19 के चलते स्‍थगित कर दिए गए हैं. परीक्षाएं 01 जून से 10 जून, 2021 तक आयोजित की जानी थीं. परीक्षा की नई डेट्स महामारी की स्थिति की समीक्षा के बाद जारी की जाएंगी.

