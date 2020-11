जानिए- कौन है दिल्ली का ये लड़का जिसके प्रोडक्ट को Time से मिल रही तारीफ

दिल्ली के अर्नव कपूर द्वारा डिज़ाइन किए गए AI-इनेबल्‍ड 'माइंड-रीडिंग' हेडसेट को Time’s 2020 के 100 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया है. MIT ग्रेजुएट और पोस्टडॉक्टरल स्‍टूडेंट, 25 वर्षीय अर्नव ने एक्‍सपेरिमेंटल कैटेगरी में यह AlterEgo नाम का AI-इनेबल्‍ड 'माइंड-रीडिंग' हेडसेट तैयार किया है. अर्नव ने MIT मीडिया लैब में अपने भाई श्रेयस और अन्‍य शोधकर्ताओं के साथ यह हेडसेट तैयार किए हैं जो आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस की मदद से दिमाग के विचारों को पढ़ सकते हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

यह हेडसेट सीधे दिमाग के विचारों की मदद से कम्‍प्‍यूटर से कम्‍यूनिकेट कर सकता है जिससे cerebral palsy और ALS जैसी समस्‍याओं से ग्रस्‍त लोगों को कम्‍यूनिकेट करने में बेहद आसानी होगी. यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या कल बारिश होने वाली है या नहीं, तो आपको बस अपने दिमाग में यह सवाल सोचना होगा. इसके बाद हेडसेट आस पास के सिग्‍नल्‍स चेक करेगा, चेहरे की मांसपेशियों की रीडिंग लेगा और डिवाइस यह सवाल लैपटॉप तक पहुंचा देगा. अंत में 'बोन कंडक्‍शन स्‍पीकर' की मदद से आपको जवाब भी मिल जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, लोगों को समझने में यह डिवाइस 92% तक सटीक है.

Introducing AlterEgo: a #wearable that interfaces with your smart phone through internal vocalization, or "silent speech," created by @FluidInterfaces researcher Arnav Kapur. Learn more on MIT News: https://t.co/NycAiDDRbv. pic.twitter.com/39ruGceHoX