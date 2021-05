12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ABVP ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, ओपन बुक एग्जाम का दिया सुझाव

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के नए तरीकों पर विचार करने के लिए कहा है. साथ ही एबीवीपी ने ओपन बुक एग्जाम और रिमोट परीक्षाएं जैसे सुझाव भी दिए हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केंद्रीय मंत्री से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने से पहले छात्रों की सुरक्षा पर विचार करने का आग्रह किया. दरअसल, एबीवीपी का मानना ​​है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों को जल्दबाजी के विकल्पों से बचना चाहिए और प्रभावित छात्रों की सुरक्षा और भविष्य पर पर्याप्त विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए.

