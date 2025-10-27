बाल गोपाल योजना के लिए आया मिल्क पाउडर मावा फैक्ट्रियों में बेचने का आरोप, राजस्थान में 5 टीचर निलंबित, 22,500 स्कूलों का किया गया निरीक्षण

राजस्थान में छात्रों के लिए मिलने वाला दूध बेचने के आरोप में पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. सरकार ने बताया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिलने वाले दूध पाउडर का गलत इस्तेमाल किया गया था. बालोतरा और जोधपुर के जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शीला बलाई, सुरेश कुमार, मंगला राम, पप्पाराम गोदारा और राजेश मीणा को मावा कारखानों को दूध पाउडर बेचने में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया. इस मामले की जांच के लिए बीकानेर स्थित स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधीन एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

22,500 स्कूलों का किया गया निरीक्षण

पंचायत और शहरी संकुल स्तर के अधिकारियों को भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो-दो स्कूलों, यानी कुल मिलाकर लगभग 22,500 स्कूलों का निरीक्षण करने और जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

अनियमितताएं पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि सभी स्कूलों में भोजन के स्टॉक के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा, "सत्यापन के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत, प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को स्किम्ड मिल्क पाउडर से बना गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है.

