School Closed: कनार्टक के बसावनहल्‍ली हाईस्‍कूल में किए गए कोरोना टेस्‍ट में 26 स्‍टूडेंट्स संक्रमित पाए गए हैं. बड़ी संख्‍या में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बसावनहल्‍ली हाईस्‍कूल और कॉलेज की ऑफलाइन क्‍लासेज़ निरस्‍त कर दी गई हैं. यह निर्णय राज्य प्रशासन के उस फैसले के मद्देनजर किया गया है, जिसमें राज्‍य में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के हॉस्‍टल को बंद रखने और कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए ऑप्‍शनल क्‍लासेज़ रखने का निर्देश दिया गया है.

Karnataka: Classes at Basavanahalli High School and College suspended after 26 students tested positive for #COVID19.