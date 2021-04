CBSE Board 2021 Syllabus: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए सिलेबस में कमी नहीं करने का फैसला किया है. CBSE ने पिछले साल COVID-19 महामारी के चलते छात्रों के सिलेबस को कम कर दिया है. आगामी 2021 बोर्ड परीक्षाएं भी घटे हुए सिलेबस पर आयोजित होनी हैं. मगर 2021-22 सेशन के लिए सिलेबस कम नहीं किया गया है और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को पूरे सिलेबस से एग्‍जाम देना होगा.

CBSE has decided not to reduce syllabus for students of classes 9 to 12 for academic year 2021-22: Official