World Mental Health Day: एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करना जरूरी, जानिए स्ट्रेस से कैसे है अलग

How to Deal with Anxiety: आज के दौर में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में स्ट्रेस महसूस करता है. जबकि कुछ लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं. स्ट्रेस एक निश्चित स्थित के बाद दूर हो जाता है जबकि एंग्जाइटी इतनी खतरनाक हो सकती है कि व्यक्ति को पैनिक अटैक भी आ सकता है. आइए जानते हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं.

How do deal with anxiety (Symbolic Image- Freepik.com)