न्याय और बदले में क्या अंतर है? जानिए- लोगों में 'आंख के बदले आंख' वाली सोच क्यों बढ़ रही

भारत और पाक‍िस्तान के मामले में आंख के बदले आंख की मांग कितनी सही है. जानिए- लोगों में क्यों न्याय से ज्यादा बदला लेने की मानसिकता बढ़ी है, न्याय और बदले में क्या अन्तर है, इसका पूरा मनोविज्ञान समझ‍िए.

Revenge or justice? which is the best (Representational Photo by AI)