scorecardresearch
 

Feedback

यहां पहले करते हैं कॉकरोच की खातिरदारी, फिर तल कर खा जाते हैं

कॉकरोच खाने की सबसे ज्यादा परंपरा चीन में है. लेकिन मेक्सिको, जापान और दुनिया के कई हिस्सों में लोग इन्हें स्नैक या दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं.

Advertisement
X
दुनिया के कई देशों जैसे चीन, मेक्सिको, थाईलैंड और जापान में कॉकरोच और अन्य कीड़े-मकोड़े पारंपरिक डाइट का हिस्सा हैं, जिन्हें प्रोटीन और पोषण का सस्ता और आसान स्रोत माना जाता है. (Photo: AI Generated)
दुनिया के कई देशों जैसे चीन, मेक्सिको, थाईलैंड और जापान में कॉकरोच और अन्य कीड़े-मकोड़े पारंपरिक डाइट का हिस्सा हैं, जिन्हें प्रोटीन और पोषण का सस्ता और आसान स्रोत माना जाता है. (Photo: AI Generated)

दुनिया के कई देशों में कीड़े-मकोड़े खाना आम बात है, और उनमें से कॉकरोच (cockroach) भी शामिल है. यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन कई जगह इसे प्रोटीन का अच्छा जरिया माना जाता है.

1. चीन (China)
चीन में कॉकरोच का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. यहां बड़े पैमाने पर कॉकरोच फार्म बनाए गए हैं, जहां अरबों की संख्या में कॉकरोच पाले जाते हैं. इन्हें सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि पारंपरिक दवाइयों (traditional medicine) में भी इस्तेमाल किया जाता है. माना जाता है कि इससे बनी "हीलिंग पोटियन" (healing potion) बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है. इसके अलावा, कॉकरोच को पशु आहार (animal feed) के रूप में भी दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. 

2. मेक्सिको (Mexico)
मेक्सिको में कीड़े-मकोड़े खाने की परंपरा है. यहां लोग अक्सर ग्रासहॉपर (chapulines) और दूसरे कीड़े खाते हैं. कॉकरोच भी कुछ इलाकों में खाए जाते हैं.  इन्हें ज्यादातर तलकर, भूनकर या भाजी की तरह बनाया जाता है. इसे टॉपिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है.

Advertisement

3. थाईलैंड (Thailand)
थाईलैंड में तेज मसालों से साथ कॉकरोच पकाए जाते हैं. यहां के लोग इसे कंफर्ट फूड कहते हैं.

4. घाना ( Ghana)
घाना में प्रोटीन के लिए कॉकरोच खाना एक सस्ता सोर्स है, खास तौर पर ऐसे समय में, जब दूसरे सोर्सेज उपलब्ध नहीं होते हैं.

3. जापान (Japan)
जापान में कॉकरोच चीन या मेक्सिको जितना आम नहीं है. लेकिन कुछ जगहों पर इन्हें डेलिकेसी (special dish) की तरह खाया जाता है. इन्हें भी तल कर या भूनकर परोसा जाता है. 

4. कंबोडिया ( Cambodia)
कंबोडिया में कॉकरोच खाना ज्यादा प्रचलन में नहीं है. एक समय पर मजबूरी में खाया गया, यह आज यहां एक स्ट्रीट फूड है और स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है.

5. लाओस (Laos)
यहां कॉकरोच को डीप फ्राई करके फिर नमक डाला जाता है और स्नैक की तरह खाया जाता है. 

6. तंजानिया (Tanzania)
यहां कॉकरोच खाना धीरे-धीरे प्रचलन में आ रहा है. न्यूट्रिशन से भरा और सस्ता  होने की वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं.

सिर्फ यही देश नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में लोग कॉकरोच और दूसरे कीड़े खाते हैं. ये उनकी पारंपरिक डाइट (traditional diet) का हिस्सा है.

क्यों खाते हैं कॉकरोच?
इसमें प्रोटीन, फैट और मिनरल्स (Iron, Zinc आदि) अच्छी मात्रा में मिलते हैं. ये सामान्य मांस (गोमांस, सूअर का मांस) की तुलना में बहुत कम जगह, पानी और चारे में पाले जा सकते हैं. 

Advertisement

स्वाद कैसा होता है?
लोगों का कहना है कि तला हुआ कॉकरोच नटी (nutty), मिट्टी जैसा (earthy) या झींगा (shrimp) जैसा स्वाद देता है.

क्या अन्य देशों में तिलचट्टे खाए जाते हैं?
कीड़ों को खाने की प्रथा, दुनिया भर के कई देशों में आम है. हालांकि तिलचट्टे, झींगुर या मिलवर्म जैसे अन्य कीड़ों की तरह व्यापक रूप से नहीं खाए जाते, फिर भी दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इन्हें खाया जाता है.

दुनिया भर में आमतौर पर कौन से अन्य कीड़े खाए जाते हैं?
आम तौर पर लोग जो कीड़े खाते हैं उनमें झींगुर, टिड्डा, मिलवर्म, दीमक, चींटियां और कैटरपिलर शामिल हैं. ये कीड़े अलग-अलग जगहों की खाने की संस्कृति में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं और इनमें प्रोटीन और पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement