जिस प्लेन से भारत आए पुतिन... जानिए उस पर लिखे 'Россия' का मतलब क्या है

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं. उनके आगमन को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी. पुतिन का विमान दिल्ली में लैंड करने के बाद इनके प्लेन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. क्योंकि पुतिन अपने विशेष विमान से भारत दौरे पर पहुंचे हैं.

ऐसे में इनके विमान पर जो लिखा हुआ है, उस बारे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. लोग इसके मतलब खोज रहे हैं. आखिर पुतिन के विमान पर जो लिखा होता है, उसका मतलब क्या है.

अलास्का जाने वाले विमान पर भी लिखे थे ये शब्द

व्लादिमीर पुतिन जब अलास्का गए थे, उस वक्त भी उनके विमान पर लिखे शब्द को लेकर काफी चर्चा हुई थी. अलास्का में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात प्रस्तावित थी. यह मीटिंग यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक प्रयास था.

विशेषज्ञों ने बताया विमान पर लिखे इस शब्द का मतलब

उस वक्त विमानन क्षेत्र के उत्साही विशेषज्ञों ने डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन के विमानों की तुलना की थी. जिस विमान से पुतिन अलास्का गए थे, उसी विमान से भारत पहुंचे हुए हैं. यह विमान विशेष रूप से निर्मित इल्यूशिन IL-96 है. यह रूसी राष्ट्रपति के बेड़े का मुख्य विमान है.

इस विमान पर लाल रंग के मोटे अक्षरों में "Россия" लिखा है. जिसका अर्थ "रूस " होता है. यह सिरिलिक वर्णमाला से लिए गए अक्षर हैं. अभी जब इनका विमान भारत पहुंचा, तो इस पर भी यही शब्द लाल रंग से लिखे हुए थे. एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया. यहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए है. पुतिन दो दिनों के दौरे पर भारत आए हुए हैं.

