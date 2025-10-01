अमेरिका में शटडाउन... 20 साल में 6 बार, पिछली बार 35 दिन चला था संकट, अब ठप हो जाएंगे ये काम

अमेरिका में सरकारी शटडाउन आम होते जा रहे हैं.अमेरिका में 1995 से लेकर अब तक 6 बार सरकारी शटडाउन हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसे तीन मामले सामने आए. जब सरकार बंद हो गई. इसमें अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन भी शामिल है, जो 35 दिनों तक चला था.

मंगलवार आधी रात से अमेरिकी सीनेट ने सरकार की फंडिंग बंद कर दी है. इस वजह से वहां शट डाउन लग चुका है. इससे पहले 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक 35 दिनों के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था. यह शटडाउन भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही लगा था.

पिछले 20 साल के बड़े शटडाउन

पिछले 20 साल में अमेरिका में 6 बार शटडाउन हुआ है. इसमें तीन बड़े शटडाउन थे. अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा सरकारी शटडाउन 35 दिनों तक चला था. यह शटडाउन भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व शासन काल में लगा था. 35 दिनों के अलावा भी जनवरी 2018 में 3 दिनों और फरवरी 2018 में 1 दिन के लिए शट डाउन लगा था.

बिल क्लिंटन के नाम है दूसरा सबसे बड़ा शटडाउन

ट्रंप से पहले, बिल क्लिंटन के नाम यह रिकॉर्ड था. जब उन्होंने 1995 में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के अंत में 21 दिनों का शटडाउन किया था. राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक 21 दिनों का शटडाउन लगा था. इससे पहले नवंबर 1995 को भी 5 दिनों के लिए शट डाउन हुआ था.

रिपब्लिकन ने क्लिंटन के पहले कार्यकाल के मध्य में ही सदन और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और वे एक ऐसा बजट पारित करना चाहते थे जिसमें अन्य बातों के अलावा, मेडिकेयर पर खर्च सीमित हो.

बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था 16 दिनों का शटडाउन

वहीं ओबामा प्रशासन के दौरान भी अक्टूबर 2013 में 16 दिनों का शटडाउन हुआ था. तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2013 में अपने प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल कानून के कारण 16 दिनों तक कामबंदी झेलनी पड़ी थी.

इस राष्ट्रपति ने झेले सबसे ज्यादा शट डाउन

रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा शटडाउन देखे थे. 1980 के दशक में उनके दो कार्यकालों में आठ बार शटडाउन हुए थे. हालांकि, ये सभी काफी कम समय के लिए थे. सबसे लंबा फंडिंग अंतराल सिर्फ तीन दिनों का था.

1981 से अब तक 16 बार हो चुका है शटडाउन

अमेरिका में 1981 से अब तक 16 बार शटडाउन हो चुका है. सबसे पहले नवंबर 1881 में शटडाउन 2 दिनों के लिए शटडाउन हुआ. फिर सितंबर 1982 में 1 दिन के लिए, दिसंबर 1982 में 3 दिनों के लिए, नवंबर 1983 में 3 दिनों के लिए, सितंबर 1984 में 2 दिनों के लिए, अक्टूबर 1984 में 1 दिन, अक्टूबर 1986 में 1 दिन, दिसंबर 1987 में 1 दिन, अक्टूबर 1990 में 3 दिनों के लिए, नवंबर 1995 में 5 दिनों के लिए, दिसंबर 1995 में 21 दिनों के लिए, सितंबर 2013 में 16 दिनों के लिए, जनवरी 2018 में 3 दिनों के लिए, फरवरी 2018 में 1 दिन और दिसंबर 2018 में 35 दिनों के लिए शट डाउन हुआ था.

क्या होगा शट डाउन का असर

मौजूदा शटडाउन के अनुसार, व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (ओएमबी) ने मंगलवार को एजेंसियों को व्यवस्थित रूप से बंद करने का निर्देश दिया है. सीनेट ने मंगलवार को इस उपाय के खिलाफ 55-45 मतों से मतदान किया. इसे पारित होने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी और इससे सरकारी फंडिंग 21 नवंबर तक जारी रहती.

ये काम हो जाएंगे ठप

नए वित्त पोषण समझौते के बिना, लाखों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी का सामना करना पड़ेगा, जबकि हवाई यातायात नियंत्रण, सीमा सुरक्षा और सैन्य अभियान जैसी आवश्यक सेवाएं कम कर्मचारियों के साथ जारी रहेंगीं.

शटडाउन के दौरान, कई सरकारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं. राष्ट्रीय उद्यान और संग्रहालय बंद हो जाते हैं और संघीय कर्मचारियों को तब तक वेतन नहीं मिल पाता जब तक कि सरकार की फंडिंग बहाल नहीं हो जाती.

कब तक चलेगा शटडाउन

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि आगामी शटडाउन कितने समय तक चलेगा, लेकिन ओएमबी ने कहा कि एजेंसियों को घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए और आगे के दिशानिर्देशों का इंतजार करना चाहिए.

---- समाप्त ----