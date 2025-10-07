scorecardresearch
 

जिनके सामने ट्रंप भी बेदम! जानिए उस महिला के बारे में, जो बन गई US प्रेसिडेंट के लिए रोड़ा

जज कैरिन जे. इमरगुट ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर रोक लगाकर एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने कैलिफ़ोर्निया नेशनल गार्ड को पोर्टलैंड भेजने के ट्रंप के प्रयास को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे राजनीतिक और कानूनी विवाद और तेज हो गया है.

अमेरिका की जज कैरिन जे. इमरगुट ट्रंप के हर फैसले से इनकार कर रही हैं. (Photo: Getty Images and AP)
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यायाधीश कैरिन जे. इमरगुट चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, न्यायाधीश कैरिन ट्रंप के फैसलों पर कोर्ट की मुहर लगाने से इनकार कर रही हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त एक संघीय न्यायाधीश ने हाल के दिनों में दो बार उनके खिलाफ फैसला सुनाया है.

रविवार देर रात, न्यायाधीश कैरिन जे. इमरगुट ने एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी कर ट्रंप की कैलिफ़ोर्निया नेशनल गार्ड इकाइयों को पोर्टलैंड, ओरेगन भेजने की योजना पर रोक लगा दी. दो दिनों में यह दूसरी बार था जब उन्होंने प्रशासन के खिलाफ रुख अपनाया. इससे राष्ट्रपति क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा: "न्यायाधीशों को चुनने वाले लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया." इस बीच आइए जानते हैं यह न्यायाधीश कौन हैं जो ट्रंप के रास्ते का रोड़ा बनी हुई हैं.

जज कैरिन जे. इमरगुट कौन हैं?
इमरगुट ओरेगन की 64 साल की हैं. उनके पास न्यायिक प्रणाली में दशकों का अनुभव है और वे लंबे समय से कार्यरत कानूनी पेशेवर हैं. उनका जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था. उन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाई की और 1987 में कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से कानून की डिग्री हासिल की.

उन्होंने 1988 से 1992 तक कैलिफ़ोर्निया में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया. इससे पहले, उन्होंने वाशिंगटन, डीसी में लॉ फर्म कोविंगटन एंड बर्लिंग में अपना करियर शुरू किया था. इमरगुट ने अपना अधिकांश पेशेवर जीवन ओरेगन में बिताया है. इसके बाद, इमरगुट ने 2001 से 2003 तक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया. फिर, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें 2009 तक ओरेगन जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के पद के लिए नामित किया.

2009 से 2019 तक, उन्होंने पोर्टलैंड में मल्टनोमाह काउंटी सर्किट कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया. वहां उन्होंने गंभीर अपराधों, जटिल दीवानी मामलों और मृत्युदंड मामलों की सुनवाई की. 2019 में, उन्होंने सीनेट न्यायपालिका समिति को बताया कि उन्होंने लगभग 250 मुकदमों और सैकड़ों दीवानी प्रस्तावों की अध्यक्षता की है. उन्होंने अदालत के मादक पदार्थ दुरुपयोग कार्यक्रम पर अपने काम का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में दर्जनों न्यायिक बैठकें की हैं.

Getty Images

 

क्लिंटन महाभियोग जांच का हिस्सा
इमरगुट 1998 में कुछ समय के लिए राष्ट्रीय सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने केनेथ स्टार के लिए सहयोगी स्वतंत्र वकील के रूप में उस जाँच के दौरान काम किया जिसके कारण राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया शुरू हुई थी.

वह उन दो वकीलों में से एक थीं जिन्होंने राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों के बारे में मोनिका लेविंस्की का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लिया था. आलोचकों ने टीम पर आक्रामक प्रश्न पूछने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में इमरगुट ने अपने दृष्टिकोण का बचाव किया. उन्होंने कहा कि उन्हें "उन यौन संपर्कों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए थी क्योंकि झूठी गवाही का आरोप राष्ट्रपति की गवाही के विवरण पर निर्भर था."

मई 2024 में, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने इमरगुट को विदेशी खुफिया निगरानी न्यायालय (FISC) में सात साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जाँच में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और तलाशी करने के सरकारी अनुरोधों की समीक्षा करता है. इस न्यायालय के न्यायाधीशों को गोपनीय सामग्री को संभालने के लिए जाँच से गुज़रना पड़ता है.

उन्हें 2025 में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में 'विशेष वकील की भूमिका: वाटरगेट से जैक स्मिथ तक' नामक एक कोर्स पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया. इमरगुट के फैसले राष्ट्रपति ट्रम्प के अमेरिकी शहरों में संघीय बल तैनात करने के प्रयासों के खिलाफ एक नई न्यायिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं. इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रित्ज़कर और ओरेगन के अधिकारियों ने ट्रम्प की इस योजना को असंवैधानिक बताया है, जिससे कानूनी और राजनीतिक विवाद बढ़ गया है.

---- समाप्त ----
