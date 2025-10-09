NDA और CDS... दोनों से बनते हैं आर्मी अफसर! फिर इन परीक्षाओं में फर्क क्या है?

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जल्द ही कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस-2) परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है. यूपीएससी की ओर से सेना में भर्ती के लिए सीडीएस के साथ ही एनडीए परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर कि इन दोनों परीक्षा में क्या अंतर है और दोनों परीक्षाओं में कैसे आर्मी के लिए चयन होता है...
NDA परीक्षा क्या है?
नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) परीक्षा के जरिए भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में उम्मीदवारों की भर्ती होती है. यह परीक्षा यूपीएससी द्वारा साल में दो बार (एनडीए 1-अप्रैल और एनडीए 2-सितंबर) में आयोजित की जाती है.
लिखित परीक्षा के बाद चुने गए अभ्यर्थियों का सर्विसेज सलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद उन्हें एक-साथ ट्रेनिंग के लिए पुणे, महाराष्ट्र स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी भेजा जाता है.
एनडीए से ग्रेजुएट होने के बाद सभी अपनी-अपनी सर्विस एकेडमी- एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग जारी रखते हैं. फिर उन्हें अलग-अलग कैडेट्स में पोस्टिंग मिलती है.
फिर सीडीएस क्या है?
सीडीएस परीक्षा भी सेना में इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी द्वारा साल में दो बार (सीडीएस-1 और सीडीएस-2) उन्हीं महीनों में करवाई जाती है. क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी संबंधित विभाग की एकेडमी से ट्रेनिंग मिलने के बाद एनडीए अभ्यर्थियों के मुकाबले जल्दी अफसर बन जाते है.
NDA में कौन कर सकते है आवेदन?
सीडीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया
सीडीएस और एनडीए में अंतर-
1. शैक्षिक योग्यता और अधिकतम उम्र
अभ्यर्थी 12वीं कक्षा के बाद आर्मी भर्ती के लिए सीधे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं. वहीं एयरफोर्स या नेवी में आवेदन के लिए उनके पास पीसीएम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उनकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं सीडीएस में किसी भी स्ट्रीम में केवल ग्रेजुएशन के बाद ही प्रवेश मिलता है. सीडीएस अभ्यर्थियों की उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
2. ट्रेनिंग का समय
एनडीए अभ्यर्थी को पहले पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर विभाग के मुताबिक सर्विस एकेडमी में 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है.
सीडीएस अभ्यर्थी परीक्षा के बाद सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में 49 हफ्तों/ इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) में 18 महीनों/ एयरफोर्स एकेडमी में (AFA) में 74 महीनों या इंडियन नेवल एकेडमी (INA) में 37 से 40 महीनों की ट्रेनिंग लेकर अफसर बन जाते हैं.
कैसे होता है एनडीए में सलेक्शन?
एनडीए या सीडीएस: किसकी सैलेरी ज्यादा
एनडीए और सीडीएस ऑफिसर, दोनों को कमीशन होने पर 56 हजार से 1 लाख 77 हजार रुपए तक का समान वेतन मिलता है. हालांकि, सीडीएस ऑफिसर ज्यादा क्वालिफिकेशन के कारण एनडीए के मुकाबले शुरुआत में थोड़े ज्यादा पैसे कमाते हैं. दोनों ही परीक्षाएं सेना में भर्ती के लिए हैं, इसलिए वेतन केवल रैंक के अनुसार मिलता है.
इसके अलावा एनडीए अफसरों को ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है.
कब जारी होंगे एनडीए और सीडीएस परीक्षा के परिणाम?
सीडीएस और एनडीए, दोनों परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी साल में दो बार करवाता है. इस बार एनडीए-1 और सीडीएस-1 परीक्षाएं 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुईं, जिसके परिणाम 28 अप्रैल को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जारी हुए.
वहीं एनडीए-2 और सीडीएस-2 परीक्षाएं 14 सितंबर 2025 को हुई. इसमें से एनडीए-2 के परिणाम 3 अक्टूबर 2025 को आ चुके हैं, और सीडीएस-2 के परिणाम इसी हफ्ते घोषित हो सकते हैं.