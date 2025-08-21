scorecardresearch
 

कैसे अपने पुराने स्नीकर्स से मोटे पैसे कमाते हैं सेलेब्स, इस वजह से लोग देते हैं लाखों रुपये!

स्नीकर्स सबसे पहले 1876 में इंगलैंड की एक कंपनी ने बनाए. बाद में रीबॉक, एजिजास, कन्वर्स, पूमा और वान्स ने अपने स्नीकर्स लॉन्च किए. अब इनका रीसेलिंग मार्केट लाखों का है.

पुराने स्नीकर्स भी मोटे पैसों में बेचे जाते हैं. (Photo: Pixabay)
फैशन एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा बदलता है. जो स्टाइल आज ट्रेंडिंग हो, वो एक साल बाद किसी को याद नही रहता, कभी-कभी तो दस साल पुराना फैब्रिक भी मार्केट में वापस आ जाता है. एक ऐसा ही स्टाइल है स्नीकर्स का. इनकी शुरुआत तो एथलेटिक वीयर के तौर पर हुई, लेकिन आज ये जेन-जी का फैशन स्टेटमेंट बन चुके हैं.

इतना ही नहीं, स्नीकर्स ऐसे जूते हैं, जो बड़ी संख्या में रीसेल भी किए जाते हैं. कई फेमस हस्तियां इन जूतों को खरीदती और फिर उन्हें महंगें दामों में ही वापस बेच देती है. ऐसे में  तो जानते हैं कि स्नीकर्स कहां से आए और कैसे पॉपुलर हुए, स्नीकरहेड्स कौन हैं और कैसे आज स्नीकर्स की इसी लोकप्रियता का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायदा उठा रहे हैं. साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिर किस तरह सेलेब्स पहने हुए जूतों को भी महंगे दामों में बेच रहे हैं. 

कब बने पहले स्नीकर्स?

स्नीकर्स का सबसे पुराना जिक्र 1876 में मिलता है, उस समय लॉन टेनिस खेल पॉपुलर हो रहा था. खिलाड़ियों को अक्सर गीले मैदान में लगातार भागना पड़ता था, लेकिन ऐसा तब बन रहे चमड़े या लकड़ी के बने जूतों को पहनकर करना मुश्किल था. स्पोर्ट्स के लिए खास जूते उपलब्ध नहीं थे. तब मार्केट में आए स्नीकर्स.

रबड़ के सोल और कैनवास वाले इन जूतों को इंग्लैंड की न्यू लिवरपूल रबर कंपनी ने बनाया था. जूते बनाने के लिए रबड़ को सख्त करने की जरूरत थी, जिसकी तकनीक 1839 में चार्ल्स गुडइयर ने खोजी थी. उन्होंने रबड़ में सल्फर कैमिकल मिलाकर उसे तेज तापमान पर गर्म किया जिससे वो मजबूत हो गया. लोग स्नीकर्स को बीच पर भी पहनने लगे और बाद में ये प्लिमसोल्स के नाम से मशहूर हुए.

स्नीकर्स ही क्यों?

लेकिन, फिर ये स्नीकर नाम कहां से आया?  इन जूतों को स्नीकर्स कहने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी. साल 1917 में अखबार के एक विज्ञापन में इस शब्द का जिक्र है.

हालांकि, 2010 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक साल 1887 में छपे बॉस्टन जर्नल ऑफ एजुकेशन के एक लेख में ये शब्द उन बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो अपने जूतों के मुलायम सोल के कारण अपने टीचर्स के पास चुपके से पहुंच जाते थे. आसान भाषा में समझें तो इन जूतों से आवाज नहीं आती थी, इस वजह से इन्हें स्नीकर कहा जाने लगा. 

1892 में स्नीकर्स की डिजाइन बेहतर हुई और मॉडर्न स्नीकर्स के सबसे पुराने मॉडल की शुरुआत हुई.

कौन होते हैं स्नीकर-हेड्स?

स्नीकर-हेड यानी वो लोग जो शौकिया तौर पर या बिजनेस के लिए स्नीकर्स इकट्ठा करते हैं. ये लिमिटेड एडिशन वाले स्नीकर्स खरीदने और पुराने रेट्रो स्टाइल के स्नीकर्स बेचने के लिए ऑनलाइन इंतजार करते हैं.

कैसे फैशन स्टेटमेंट और स्टेटस की पहचान बने स्नीकर्स

1990 में स्नीकर्स के ब्रांड मशहूर एथलीट्स के साथ विज्ञापन करने लगे. बाद में मार्केट में लांच हुए बड़े ब्रांड के चुनिंदा स्नीकर्स को सस्ते दामों में खरीदकर रीसेलिंग प्लेटफॉर्म उन्हे मनमानी कीमत पर बेचने लगे. इन्हें हासिल करना स्नीकर-हेड्स के लिए मार्केट में उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जरूरी हो गया. आज ये आरामदायक होने के कारण कैजुअलवीयर की तरह पहने जाते हैं और लाखों रुपये में बिकते हैं.

कैसे सेलेब्स इन्हें बेचते हैं?

देश में स्नीकर रीसेलिंग के कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं. कुछ लोग ये काम खुद भी करते हैं. जब कोई ब्रांड एक्सक्लूजिव या लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल लांच करता है, तो ये लोग इसे खरीद लेते हैं. 

जब मार्केट में इनकी किल्लत हो जाए तो रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये जूते उन स्नीकरहेड्स को बेचे जाते हैं, जो इनके लिए मुहमांगी कीमत देने को तैयार हों. इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म्स मशहूर सेलेब्रिटीज को भी ये जूते रीसेल करते हैं और कुछ स्नीकरहेड्स को इन सेलेब्रिटीज के पहने हुए स्नीकर्स भी.

स्नीकर रीसेलिंग में यूएस सबसे आगे है. एक लेख के अनुसार, वर्तमान में लगभग 72.2 अरब डॉलर की यूएस की स्नीकर इंडस्ट्री 2026 तक 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगी. रीसेलिंग मार्केट 2030 तक 2 अरब डॉलर से बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा. महिलाओं के स्नीकर्स की सेल का हिस्सा मार्केट में 2014के 1.6% से बढ़कर 2022 में 42.7% हो गया है.

कैसा है रीसेलिंग का बाजार?

भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवीयर बाजार है. पिछले कुछ सालों में यहां रीसेलिंग बिजनेस तेजी से बढ़ा है. क्रेपडॉग क्रू, सोलसर्च इंडिया, फाइंड योर किक्स, स्टॉक-एक्स, गोट और हाइपफ्लाय इंडिया जैसे ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई है, जिनके देशभर में लाखों ग्राहक हैं. ₹19,000 की कीमत वाला एयर जॉर्डन रीसेलिंग मार्केट में ₹4,25,000 से अधिक में बिक रहा है.

नाइकी और एडिडास जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों ने भी इनकी बढ़ती डिमांड पर ध्यान देते हुए पिछले तीन सालों में भारत में भी जॉर्डन ड्रॉप्स की लगभग उतनी मात्रा दी है, जितनी अमेरिका में.

सिंगापुर की स्नीकर और लाइफस्टाइल चेन, लिमिटेड एड्ट ने भी अब भारत में अपना विस्तार किया है. ब्रांड जल्द ही एक वीआईपी प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, जिसमें केवल मेंबर्स को ही ड्रॉप्स और "वॉल्ट" रूम जैसी विशेष सुविधाएँ मिलेंगी.

स्नीकर्स का इंटरनेशनल मार्केट

स्नीकर रीसेलिंग में यूएस सबसे आगे है. एक लेख के अनुसार, वर्तमान में लगभग 72.2 अरब डॉलर की यूएस की स्नीकर इंडस्ट्री 2026 तक 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगी. रीसेलिंग मार्केट 2030 तक 2 अरब डॉलर से बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा. महिलाओं के स्नीकर्स की सेल का हिस्सा मार्केट में 2014के 1.6% से बढ़कर 2022 में 42.7% हो गया है. सोशल मीडिया, ब्रांडिंग साझेदारियों और स्नीकर बॉट्स के प्रसार के साथ, रीसेलिंग की कीमतें भी बढ़ रही है.

