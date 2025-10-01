RSS ने JNU में 'पथ संचलन' मार्च निकाला, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने विजयादशमी को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'पथ संचलन' का आयोजन किया. यह संगठन की शाखाओं द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक मार्च है.

रविवार को आयोजित इस मार्च के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें छात्रों की उल्लेखनीय भागीदारी दिखाई दे रही है. हालांकि आरएसएस से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दशकों से हर साल यह मार्च निकालता आ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में यह तीसरी बार ऐसा मार्च निकला गया.

पहले भी जेएनयू में हो चुका है आरएसएस का पथ संचलन

आरएसएस ने 2023 में जवाहरलाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अपना पहला 'पथ संचलन' आयोजित किया था. एक एबीवीपी सदस्य ने पीटीआई को बताया कि जेएनयू मार्च में 300 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. यह देखने लायक था, जो बराक छात्रावास से शुरू होकर वेदांत स्थल पर समाप्त हुआ. छात्रावास के हर गेट पर छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों के समूहों ने पुष्प वर्षा की.

सदस्य ने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद जेएनयू में आरएसएस शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि पहले एक शाखा थी, अब पांच हैं. इस साल का पथ संचलन खास था. क्योंकि यह आरएसएस के शताब्दी वर्ष का प्रतीक था. सभी गणवेश (आरएसएस की पूरी पोशाक) में थे. इसमें सफेद शर्ट, टोपी, जूते, मोजे और भूरे रंग की पैंट शामिल है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में भी होगा पथ संचलन

आरएसएस समर्थित संगठन 2 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना पथ संचलन आयोजित करेगा. इस कार्यक्रम के लिए जारी आमंत्रण में इग्नू में SOITS की निदेशक प्रोफेसर नंदनी सिन्हा कपूर और भारतीय वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर दीपिका पुरी को अतिथि के रूप में शामिल किया गया था. जबकि दिल्ली प्रांत आरएसएस के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता मुख्य भाषण दिया.

