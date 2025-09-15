20 रुपये की आइसक्रीम पर कितना कमाते हैं ठेलेवाले? महीने की कमाई 40 हजार पार

आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद होती है और सर्दियों में भी लोग इसे खाते हैं, लेकिन गर्मियों की तुलना में ठंड के मौसम में इसकी खपत कम हो जाती है. आइसक्रीम दुकानदार कंपनियों से 20 रुपये MRP वाली आइसक्रीम को थोक में लगभग ₹12 रुपये–15 रुपये तक में खरीदते हैं. यानी, एक आइसक्रीम बेचने पर उन्हें करीब 5 रुपये–7 रुपये का फायदा होता है. लेकिन इसमें बिजली, फ्रीज़र, बर्फ और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी जुड़ता है, जो प्रति आइसक्रीम लगभग 1 रुपये- 2 रुपये पड़ता है. इस तरह कुल मिलाकर दुकानदार को 20 रुपये वाली आइसक्रीम बेचने पर करीब ₹3–₹6 तक की बचत होती है. मतलब, इस आइसक्रीम पर दुकानदार का असली मुनाफ़ा लगभग 15%–30% तक हो सकता है.

20 रुपये वाली आइसक्रीम पर कमाई

जब आप 20 रुपये MRP की आइसक्रीम खरीदते हैं, तो दुकानदार को यह आइसक्रीम कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से थोक भाव में मिलती है. थोक में यह आइसक्रीम लगभग ₹12–₹15 तक की कीमत पर आती है. मान लीजिए दुकानदार को आइसक्रीम 13 रुपये में मिली और उसने उसे ग्राहक को 20 रुपये में बेचा, तो सीधा मुनाफ़ा 7 रुपये का हुआ. अगर वही आइसक्रीम दुकानदार को 15 रुपये में मिली, तो बेचने पर मुनाफा ₹5 का होगा. लेकिन यह पूरा पैसा दुकानदार के पास नहीं बचता, क्योंकि इसमें कुछ और खर्च भी जुड़ते हैं:

बिजली और फ्रीजर का खर्च – आइसक्रीम ठंडी रखने के लिए फ्रीजर लगातार चलता है, जिससे बिजली का बिल आता है.

बर्फ और ट्रांसपोर्ट का खर्च– कंपनी से आइसक्रीम लाने या स्टोरेज के लिए बर्फ और ट्रांसपोर्ट में पैसा लगता है.

दुकान/गाड़ी का किराया – अगर दुकान या ठेला किराए पर है तो उसका खर्च भी जुड़ता है.

इन खर्चों को जोड़कर देखें तो एक आइसक्रीम पर लगभग 1रुपये- 2 रुपये का खर्च आ ही जाता है. यानी, अगर दुकानदार को 7 रुपये का फायदा हुआ था, तो खर्च घटाने के बाद उसकी बचत 5 रुपये–6 रुपये रह जाएगी. और अगर उसे 5 रुपये का फायदा हुआ था, तो खर्च घटाकर उसके पास 3 रुपये–4 रुपये की बचत बचेगी. इस तरह, 20 रुपये वाली आइसक्रीम पर दुकानदार को कुल मिलाकर लगभग 15%–30% का मुनाफा हो सकता है. मतलब, हर 100 आइसक्रीम बेचने पर उसे 300 रुपये से 600 रुपये तक की बचत हो जाती है.

महीने में इतनी होती है कमाई

अगर एक आइसक्रीम वाले ने 100 आइसक्रीम (₹20 वाली) बेचीं, तो उसका हिसाब कुछ ऐसा होगा, चलिए जानते हैं. अगर कोई आइसक्रीम वाला 20 रुपये की 100 आइसक्रीम खरीदता है तो उसका खर्च 2000 आएगा. जिसमें 300 रुपये– 700 रुपये की बचत होगी. यानी अगर वो दिनभर में 100 आइसक्रीम बेच लेता है तो उसकी बचत 300 रुपये से 700 रुपये के बीच हो सकती है. आइसक्रीम वाला एक महीने में 9 हजार से 21 हजार तक बचा सकता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि उसकी खरीद कीमत, बिजली-फ्रिज का खर्च और जगह का किराया कितना है.

अब गर्मी और सर्दी के हिसाब से आइसक्रीम वाले की कमाई का फर्क देखते हैं:

गर्मी के सीजन (मार्च–जून) में बिक्री ज्यादा होती है. रोज 150–200 आइसक्रीम आराम से बिक जाती हैं. जिसमें प्रति आइसक्रीम ₹3–7 की बचत होती है. यानी रोज की कमाई ₹450 ₹1400 तक होती है. इसलिए महीने (30 दिन) की बचत ₹13,500 – ₹42,000 तक की कमाई होती है. सर्दी के सीजन (नवंबर–जनवरी) में बिक्री कम होती है. ठंड के मौसम में आइसक्रीम वाले हर रोज सिर्फ 40–60 आइसक्रीम ही बेच पाते हैं.

जिसमें प्रति आइसक्रीम ₹3–7 रुपये की बचत होती है. जिससे रोज की कमाई ₹120- ₹420 की होती है. इसलिए महीने (30 दिन) की बचत ₹3,600- ₹12,600 तक की होती है. इसलिए आइसक्रीम वालों की असली कमाई गर्मियों में होती है, और सर्दियों में उन्हें घाटा न हो इसलिए अक्सर वे गोलगप्पे, कॉर्न, या चाट जैसी दूसरी चीजें भी बेचते हैं.

