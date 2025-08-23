scorecardresearch
 

पाकिस्तान की वो जगह, जहां की महिलाएं मानी जाती हैं सबसे खूबसूरत

हुनजा घाटी की महिलाएं खूबसूरत इसलिए लगती हैं क्योंकि वे प्रकृति के करीब रहती हैं, शुद्ध खाना खाती हैं, मेहनती और एक्टिव रहती हैं और तनाव कम होता है.

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान की हुनजा घाटी को "धरती का स्वर्ग" कहा जाता है. ( Photo: AI Generated)
हुनजा घाटी (Hunza Valley, Gilgit-Baltistan)... पाकिस्तान की वह जगह जहां की महिलाएं दुनियाभर में अपनी खुबसूरती के लिए मशहूर हैं. हुनजा वैली की महिलाएं अपनी ख़ूबसूरती और लंबे जीवन की चर्चा दुनिया भर में होती है. उनकी खुबसूरती और लंबी उम्र के पीछे कई राज हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान की हुनजा घाटी को "धरती का स्वर्ग" कहा जाता है. यह जगह सिर्फ अपनी वादियों और बर्फीली चोटियों के लिए ही नहीं, बल्कि यहां की महिलाओं की अनूठी खुबसूरती और लंबी उम्र के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है.

क्यों दिखती हैं इतनी जवान?
माना जाता है कि इनकी चमकती त्वचा और तंदुरुस्ती के पीछे वहां का शुद्ध वातावरण, ताजा खान-पान, खुबानी जैसी हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफ़स्टाइल है. अपनी अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से हुंजा वैली की 60-70 साल की उम्र की महिलाएं भी 30-35 साल की लगती हैं. आपको उनका चेहरा झुर्रियों से मुक्त दिखेगा. चमकती त्वचा और  ऊर्जा से भरी जिंदगी लोगों को हैरान कर देती है.

खान-पान का असर
प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो यहां की हवा और पानी बेहद साफ़ और प्रदूषण रहित है. पहाड़ों और ग्लेशियर का शुद्ध पानी त्वचा और सेहत के लिए वरदान माना जाता है. यहां की महिलाएं ताज़ा और ऑर्गेनिक खाना खाती हैं. खान-पान की बात करें तो  महिलाएं ताज़ा फल (खुबानी, चेरी, सेब), सब्जियां और अनाज खाती हैं. खुबानी (Apricot) तो उनकी खूबसूरती का सीक्रेट कहा जाता है. तेल, घी और मसालों का इस्तेमाल बहुत कम होता है. उनके आहार में सब्ज़ियां, जौ, बाजरा, दालें और खासकर खुबानी (Apricot) ज़रूरी हिस्सा हैं. ये महिलाएं मीठा और पैकेट वाला खाना लगभग नहीं खातीं. खुबानी का तेल उनकी त्वचा को जवां बनाए रखता है.

जीवनशैली का राज
हुनजा घाटी की महिलाएं रोजाना कड़ी मेहनत और शारीरिक गतिविधियां करती हैं. पहाड़ों पर रहकर, साफ हवा और प्राकृतिक पानी पीकर उनकी सेहत और भी बेहतर रहती है. वे सुबह जल्दी उठती हैं और प्राकृतिक जीवन जीती हैं, जिससे तनाव कम रहता है.

लंबी उम्र की मिसाल
ऐसा कहा जाता है कि हुनजा घाटी के लोग अक्सर 90 से 100 साल तक जीते हैं. वहां की ज्यादातर महिलाएं काफी ज्यादा साल जीतीं हैं. वहां की महिलाएं शारीरिक रूप से काफी एक्टिव रहती हैं. वह काफी पैदल चलती हैं और खेतों में भी काम करती हैं. जिम की जरूरत नहीं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही फिटनेस है.

तनाव-मुक्त जीवन
यहां की समाजिक ज़िंदगी काफी शांत और संतुलित है. कम तनाव और खुशहाल जीवन चेहरे की रौनक को और बढ़ा देता है. यहां की जनजातियों की जेनेटिक संरचना भी ऐसी है कि वो लंबे समय तक जवान और ताजा दिखती हैं. कई रिसर्च कहती हैं कि हुनजा लोग 100 साल तक जीते हैं और बुढ़ापे में भी जवान लगते हैं.

