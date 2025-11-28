पाकिस्तान में सबसे महंगी कार किसके पास है, करोड़ों में है जिसकी कीमत

पाकिस्तान में अब तक की सबसे महंगी गाड़ी इस साल वहां के पंजाब प्रांत के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड की गई है. इससे पहले पाकिस्तान की जो सबसे महंगी कार थी, वो भी वहां के पंजाब प्रांत में ही रजिस्टर्ड हुई थी.

पाकिस्तान में एक लग्जरी कार ने सबसे ज्यादा कीमत के मामले में नया रिकार्ड बनाया है. इससे पहले 2020 में पाकिस्तान के पंजाब में ही सबसे महंगी कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था. इसकी कीमत 11.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थी.

पहले इस कार ने बनाया था रिकॉर्ड

यह कार लेम्बोर्गिनी हुराकैन स्पाइडर थी. पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के मुताबिक, इस कार को सैयद अर्जुमंद बुखारी के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था, जिसने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए इसे इंपोर्ट किया था. पाकिस्तान की सबसे महंगी कार के मामले में इसका रिकॉर्ड अब टूट चुका है. 2025 में पाकिस्तान के पंजाब में ही एक कारोबारी ने सबसे महंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया है.

इतने करोड़ रुपये है इस कार की कीमत

पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट न्यूज अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अब जो सबसे महंगी कार पाकिस्तान में मंगवाई गई है, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ही सिर्फ 9.44 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है. वहीं इस कार की पाकिस्तान रुपये में कुल कीमत करीब 176 मिलियन है. यानी पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपये हैं. वहीं भारतीय रुपयों में इसकी कीमत 5 करोड़ 20 लाख हो जाती है.

पाकिस्तान के इस शख्स के पास है ये कार

यह लग्जरी कार रेंज रोवर है. इसे गुजरांवाला के कारोबारी अहमद वकास ने खरीदा है. इस कार के मालिक को जो नंबर मिला है उसके पहले तीन अक्षर कार के मालिक के नाम को दर्शाती है. इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा.

