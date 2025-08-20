scorecardresearch
 

Feedback

जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी... जानें भगवान परशुराम से क्या है इसका कनेक्शन

भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जलालाबाद को जाना जाता है. यही वजह है कि इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मांग उठती रही थी. अब भारत सरकार ने इस मांग को पूरा कर दिया.

Advertisement
X
जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखने के पीछे क्या है वजह (Photo - Repersentational)
जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखने के पीछे क्या है वजह (Photo - Repersentational)

यूपी के शाहजहांपुर जिले के कस्बे जलालाबाद का नाम अब बदल गया है. अब से इसे परशुरामपुरी कहा जाएगा. इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी ही क्यों रखा गया और पहले इसका नाम जलालाबाद क्यों पड़ा था?

सालों से जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है. इसकी ख्याति ही भगवान परशुराम के जन्मस्थान के तौर पर है. यहां इनका एक पुराना मंदिर भी है. इस जगह का भगवान परशुराम के कारण एक ऐतिहासिक महत्व है. कहा जाता है कि कई जगहों पर ऐसा उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने यहीं से अधर्म का नाश करने के लिए फरसा उठाया था.

भगवान परशुराम की जन्मभूमि है जलालाबाद
कई पौराणिक ग्रंथों में इस छोटे से शहर को भगवान परशुराम की जन्मभूमि के रूप में वर्णित किया गया है. यही वजह है कि 2022 में भगवान परशुराम की जन्मभूमि के रूप में सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा की. यहां पर भगवान परशुराम का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर भी है. इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. बताया जाता है कि इस स्थान और मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है.

Advertisement

कई सालों से इस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने की मांग की जा रही थी. अब जाकर गृहमंत्रालय से भी इसे मंजूरी मिल गई है. अब से हर जगह जलालाबाद के बदले परशुरामपुरी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

train TTE salary?
Railway TTE Salary: ट्रेन टिकट चेकर की कितनी सैलरी? 
sun disappered with consiquences
अगर Sun एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? 
Global Tech Industry Hit by Massive 2025 Layoffs
80 हजार को निकाला, 72% भर्तियां कम... क्या डूब रहा 72 लाख लोगों वाला आईटी सेक्टर? 
argan oil - liquid gold
क्यों आर्गन ऑयल कहलाता है ‘Liquid Gold’? जानिए... 
Argan tree
क्यों इस पेड़ के तेल को कहते हैं लिक्विड गोल्ड? कई हजार एक लीटर की कीमत 

क्यों पड़ा था नाम जलालाबाद
शाहजहांपुर के इस तहसील का नाम जलालाबाद रखने के पीछे लोग की तरह के तर्क देते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के सम्मान में उनके नाम पर इस शहर का नाम जलालाबाद रखा गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement