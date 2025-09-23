scorecardresearch
 

शख्स ने बनाया नया कैलेंडर, दावा- फिर 360 दिन का होगा साल, एक महीने में इतने दिन

भारतीय युवा शोधकर्ता नमह ने एक क्रांतिकारी नए कैलेंडर का आविष्कार करने का दावा किया है, जिसका लक्ष्य समय की गणना को सरल बनाना है. उनका यह मॉडल ऋग्वैदिक भारतीय सिद्धांतों से प्रेरित है. इस कैलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें साल को 360 दिनों में विभाजित किया गया है, जहाँ हर महीना ठीक 30 दिनों का होगा.

नए कैंलेंडर में नमह ने हर मिनट में 60 के बजाय 61 सेकंड जोड़े हैं. (Photo: Freepik)
360 Days Calender: नए कैलेंडर की खोज का दावा भारतीय युवा नमह ने किया है. अपनी खोज में  नमह ने का दावा है कि उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया है जिसमें साल में 360 दिन होंगे. उनके सिद्धांत के अनुसार, हर मिनट में 60 के बजाय 61 सेकंड जोड़े जाएंगे। यह अतिरिक्त सेकंड समय की गणना को समायोजित करेगा और 360 दिन के साल को संभव बनाएगा.

इस नए कैलेंडर के हिसाब से हर महीना 30 दिन का होगा. इस प्रणाली से सभी पर्व और त्योहार साल दर साल एक निश्चित और नियत समय पर पड़ सकते हैं. नमह का मानना है कि यह कैलेंडर दुनिया भर में एक साथ लागू किया जा सकता है, जिससे "एक विश्व, एक कैलेंडर" का सिद्धांत साकार हो सकता है. आध्यात्म, विज्ञान और अनुसंधान के समन्वय से कई रिसर्च कर रहे युवा अन्वेषी  नमह के मुताबिक एक विश्व एक कैलेंडर इसी ऋग्वैदिक भारतीय सिद्धांत से संभव है. 

दुनिया में चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर

दुनिया में फिलहाल ग्रेगोरियन कैलेंडर माना जाता है. इस कैंलेंडर में 365 दिन होते हैं और हर चार साल में एक साल 366 दिन होते हैं. इस वर्ष को लीप ईयर कहा जाता है. लीप वर्ष में फ़रवरी महीने में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं. साल में 12 महीने होते हैं, जिनके दिनों की संख्या अलग-अलग होती है (28, 29, 30 या 31).

