Did You Know: क्या है रेलवे का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम? जिससे ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

Indian Railways: भारतीय रेलवे बदलते वक्त के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रहा है. इसी क्रम में अब भारतीय रेलवे स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है. क्या आप जानते हैं कैसे काम करता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम?

Indian Railways (Representational Image)