Do You Know: ट्रेन के नीले और लाल कोच में क्या अंतर? कौन सा ज्यादा सुरक्षित? जानिए

रेलवे स्टेशनों पर आपने नीले और लाल रंग के ट्रेन के कोच देखे होंगे. इनके रंग अलग-अलग होने के साथ ही, इनमें और भी कई भिन्नताएं होती हैं. आइए जानते हैं इनके बीच का अंतर.

Differnce Between Red and Blue Coaches (Representational Image)