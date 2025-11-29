CAT 2025 की परीक्षा कल, जानें क्या है इसकी गाइडलाइंस और ड्रेस कोड

देश के सबसे टॉप मैनेजमेंट कॉलेज IIM में एडमिशन लेने के लिए CAT की परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा. इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लाखों उम्मीदवार कई महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद उम्मीदवार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों से बचने के लिए उन्हें कुछ गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए.



इन दस्तावेजों का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन अपने सबसे अहम दस्तावेज को साथ ले जाना न भूलें. अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से रखें. इसके बिना परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ एक फोटो और पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर साथ ले जाएं. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड iimcat.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा के दिन क्या करना होगा सही?

इस दिन परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटे पहले पहुंचे. लास्ट टाइम में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय से पहले पहुंचकर जानकारी लें. कोशिश करें कि किसी भी तरह की धातु या इलेक्ट्रानिक आइटम कैरी न करें. आरामदायक कपड़े पहनें और गाइडलाइन में दिए ड्रेस कोड का पालन करें.

क्या है परीक्षा का ड्रेस कोड?

पुरुषों के लिए ड्रेस कोड

पुरुष उम्मीदवारों को कैजुएल ट्राउजर, पैंट या जींस पहनने की हिदायत दी गई है. उम्मीदवारों को इस बात की सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दौरान जूते नहीं बल्कि चप्पल पहनें. इसके साथ ही ऐसी कोई भी चीज कैरी नहीं करनी चाहिए जो आपके सिर को ढके.

महिलाओं के लिए ड्रेस कोड

वहीं, अगर महिलाओं की बात करें तो उन्हें आरामदायक लेगिंग या ट्राउजर कैरी करना चाहिए. जूते की जगह उन्हें सिंपल से सैंडल पहनने चाहिए. महिलाओं को परीक्षा के दौरान मेहंदी लगाने से बचना चाहिए. इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी कैरी करने से बचना चाहिए.

परीक्षा केंद्र पर न ले जाएं ये चीजें

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जिन चीजों को नहीं लेकर जाना चाहिए उनमें बैग,पर्स, पेंसिल बॉक्स, घड़ी, मोबाइल फोन, इलेक्टॉनिक आइटम और कैलकुलेटर शामिल हैं.

क्या है एग्जाम की टाइमिंग?

CAT परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 8.30 से लेकर 10.30 बजे तक होगी. दूसरी शिफ्ट 12.30 से लेकर 2.30 बजे तक होगी और तीसरी शिफ्ट 4.30 से लेकर 6.30 बजे तक होगी.



