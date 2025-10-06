scorecardresearch
 

Bihar Election 2025: BLO, ERO, DEO सब एक कॉल पर... बिहार के वोटर्स को डाउनलोड करना होगा सिर्फ ये एक ऐप

बूथ पर मतदाताओं की मदद के लिए बीएलओ (BLO) होते हैं, विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ (ERO) काम देखते हैं, जबकि पूरे राज्य में चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी सीईओ (CEO) यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होती है. बिहार के वोटर्स चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए नंबर्स पर सीधा इनसे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए ECI NET ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार में ECI NET ऐप लॉन्च हो चुका है. (Photo: ITG)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. चुनाव आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए करीब 40 अलग-अलग मोबाइल एप्स तैयार किए हैं, लेकिन अब इन सभी एप्स को अलग-अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

मतदाताओं की सहूलियत के लिए आयोग ने इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म ECI NET के अंदर समेट दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ईसीआई का नया "ईसीआईनेट" सिंगल-विंडो ऐप, जिसे सभी चुनावी ऐप्स की जननी कहा जाता है, बिहार चुनावों के साथ लॉन्च और पूरी तरह से चालू हो जाएगा. यह ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी.

ECI NET ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इस ऐप पर मिलेगी बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर जानकारी

अब चाहे मतदाता सूची में नाम जोड़ना हो, मतदान केंद्र की जानकारी लेनी हो, चुनाव से जुड़ी शिकायत दर्ज करनी हो या किसी अधिकारी से संपर्क करना हो, सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी. इस नए सिस्टम का मकसद है कि मतदाताओं को एक ही जगह पर हर चुनाव संबंधी जानकारी और सुविधा आसानी से मिल सके, ताकि उन्हें कई एप्स या वेबसाइट्स के बीच भटकना न पड़े.

इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं वोटर्स

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार के मतदाताओं को कई भी परेशानी होती है तो वे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं. वोटर्स 90712 नंबर मिलाकर अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) से बात कर सकते हैं. इसके अलावा 243 नंबर पर ईआरओ (Electoral Registration Officer) से बता कर सकते हैं. इसके अलावा 38 नंबर डायर कर सीधा डीएम से संपर्क कर सकते हैं. अगर चाहे तो 1950 मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से पटना में सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर्स को +91 के बाद अपने राज्य का STD कोड लगाकर 1950 डायल करना होगा. जैसे पटना के लिए  +91-612-1950 डायल करना होगा. इसके अलावा, मतदाता ECINet ऐप के ज़रिए अपने BLO से कॉल बुक भी कर सकते हैंय

