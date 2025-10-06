Bihar Election 2025: BLO, ERO, DEO सब एक कॉल पर... बिहार के वोटर्स को डाउनलोड करना होगा सिर्फ ये एक ऐप

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है. बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. चुनाव आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए करीब 40 अलग-अलग मोबाइल एप्स तैयार किए हैं, लेकिन अब इन सभी एप्स को अलग-अलग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है.

मतदाताओं की सहूलियत के लिए आयोग ने इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म ECI NET के अंदर समेट दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ईसीआई का नया "ईसीआईनेट" सिंगल-विंडो ऐप, जिसे सभी चुनावी ऐप्स की जननी कहा जाता है, बिहार चुनावों के साथ लॉन्च और पूरी तरह से चालू हो जाएगा. यह ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह संचालित और सक्रिय रहेगा, जिसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी.

ECI NET ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इस ऐप पर मिलेगी बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर जानकारी

अब चाहे मतदाता सूची में नाम जोड़ना हो, मतदान केंद्र की जानकारी लेनी हो, चुनाव से जुड़ी शिकायत दर्ज करनी हो या किसी अधिकारी से संपर्क करना हो, सारी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी. इस नए सिस्टम का मकसद है कि मतदाताओं को एक ही जगह पर हर चुनाव संबंधी जानकारी और सुविधा आसानी से मिल सके, ताकि उन्हें कई एप्स या वेबसाइट्स के बीच भटकना न पड़े.

Advertisement

इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं वोटर्स

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार के मतदाताओं को कई भी परेशानी होती है तो वे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं. वोटर्स 90712 नंबर मिलाकर अपने क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) से बात कर सकते हैं. इसके अलावा 243 नंबर पर ईआरओ (Electoral Registration Officer) से बता कर सकते हैं. इसके अलावा 38 नंबर डायर कर सीधा डीएम से संपर्क कर सकते हैं. अगर चाहे तो 1950 मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से पटना में सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर्स को +91 के बाद अपने राज्य का STD कोड लगाकर 1950 डायल करना होगा. जैसे पटना के लिए +91-612-1950 डायल करना होगा. इसके अलावा, मतदाता ECINet ऐप के ज़रिए अपने BLO से कॉल बुक भी कर सकते हैंय

---- समाप्त ----