scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें आपका नाम है या नहीं

निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें यहां इसका पूरा प्रोसेस दिया गया है.

Advertisement
X
बिहार में SIR 2025 का फाइनल वोटर लिस्ट जारी (Photo- ITG/ Ranjan Rahi)
बिहार में SIR 2025 का फाइनल वोटर लिस्ट जारी (Photo- ITG/ Ranjan Rahi)

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने SIR की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. काफी दिनों से बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) का काम पूरा होने के बाद अंतिम रूप से वोटर लिस्ट जारी की गई है. इससे पहले SIR  का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था. इसमें कई लोगों के नाम नहीं होने के बाद इस पर दावा आपत्ति और दोबारा से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए गए. अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई. 

ऐसे देखें फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम 
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर SIR का फाइनल रोल जारी किया गया है. आयोग की वेबसाइट पर इसका लिंक दिया गया है. इसके अलावा यहां भी डायरेक्ट लिंक दिया जा रहा है. इस पर क्लिक करके आप वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. 

Screenshot

सम्बंधित ख़बरें

Voter list
बिहार में वोटरों की लिस्ट जारी, चुनाव आयोग ने SIR के बाद जारी किया फाइनल डेटा 
बिहार चुनाव: फाइनल वोटर लिस्ट आज, 6.5 करोड़ मतदाताओं पर सबकी नजर! 
Pawan Singhs meeting with Amit Shah, will he get the ticket from Ara?
कुशवाहा के बाद पवन सिंह अमित शाह से मिले; देखें तस्वीरें 
pawan singh and upendra meeting
'हमारे पैर पर गिरे थे, अब किसी और के...', उपेंद्र कुशवाहा-पवन सिंह की मुलाकात पर तेज प्रताप का तंज 
फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी जोड़ा जा सकेगा नाम
बिहार चुनाव: फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार, इस तारीख को बज सकता है चुनावी बिगुल 

ये है पूरा प्रोसेस
निर्वाचन आयोग : https://eci.gov.in पर जाकर मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना है. वहां इलेक्ट्रॉल रोल (Electoral Roll) वाले सेक्शन पर क्लिक करना है.  इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम देखने के विकल्प खुल जाएंगे. फिर SIR  फाइनल रोल में अपना नाम देखने के लिए पहले स्टेट सेलेक्ट करें, फिर जिला, फिर विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें,  तब जाकर भाषा का चयन करें. फिर SIR  फाइनल रोल का विकल्प चुनें. 

Screenshot

इसके बाद विधानसभा के सारे बूथों की लिस्ट आ जाएगी. जिस बूथ या भाग के वोटर लिस्ट का ब्योरा चाहिए या जहां आप अपना नाम देखना चाहते हैं, उसे भाग या बूथ को सेलेक्ट करें. फिर एक कैपचा भरना होगा. कैपचा भरने के बाद और उस बूथ के वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया जा सकेगा. 

Advertisement

अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र का वोटर लिस्ट देखना है तो सेलेक्ट ऑल करा होगा. इसके बाद विधानसभा के सभी बूथों या एसआईआर केंद्रों के नाम सेलेक्ट हो जाएंगे. फिर इसे डाउनलोड किया जा सकता है. ये सूची पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement