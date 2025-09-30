बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें आपका नाम है या नहीं

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने SIR की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. काफी दिनों से बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) का काम पूरा होने के बाद अंतिम रूप से वोटर लिस्ट जारी की गई है. इससे पहले SIR का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था. इसमें कई लोगों के नाम नहीं होने के बाद इस पर दावा आपत्ति और दोबारा से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए गए. अब फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई.

ऐसे देखें फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर SIR का फाइनल रोल जारी किया गया है. आयोग की वेबसाइट पर इसका लिंक दिया गया है. इसके अलावा यहां भी डायरेक्ट लिंक दिया जा रहा है. इस पर क्लिक करके आप वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.

ये है पूरा प्रोसेस

निर्वाचन आयोग : https://eci.gov.in पर जाकर मतदाता सेवा पोर्टल पर जाना है. वहां इलेक्ट्रॉल रोल (Electoral Roll) वाले सेक्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट में नाम देखने के विकल्प खुल जाएंगे. फिर SIR फाइनल रोल में अपना नाम देखने के लिए पहले स्टेट सेलेक्ट करें, फिर जिला, फिर विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करें, तब जाकर भाषा का चयन करें. फिर SIR फाइनल रोल का विकल्प चुनें.

इसके बाद विधानसभा के सारे बूथों की लिस्ट आ जाएगी. जिस बूथ या भाग के वोटर लिस्ट का ब्योरा चाहिए या जहां आप अपना नाम देखना चाहते हैं, उसे भाग या बूथ को सेलेक्ट करें. फिर एक कैपचा भरना होगा. कैपचा भरने के बाद और उस बूथ के वोटर लिस्ट को डाउनलोड किया जा सकेगा.

अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र का वोटर लिस्ट देखना है तो सेलेक्ट ऑल करा होगा. इसके बाद विधानसभा के सभी बूथों या एसआईआर केंद्रों के नाम सेलेक्ट हो जाएंगे. फिर इसे डाउनलोड किया जा सकता है. ये सूची पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगी.

