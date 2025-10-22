scorecardresearch
 

Feedback

कौन हैं बिहार की जीविका दीदियां? तेजस्वी यादव ने जिन्हें 30 हजार सैलरी देने का वादा किया

Bihar Assembly Election 2025: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ऐलान किया है कि अगर वे जीतते हैं तो जीविका दीदियों को हर महीने 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये कौन हैं?

Advertisement
X
बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. (Photo: PTI)
बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं. (Photo: PTI)

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे के बाद अब जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जीविका दीदियों को हर महीने 30 हजार रुपये सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा भी किया गया है. 

साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को 10 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर देने का काम किया गया, जिसे यह सरकार वापस कराएगी. ऐसे में जानते हैं कि आखिर बिहार में जीविका दीदियां कौन होती हैं, जिन्हें हर महीने 30 हजार रुपये देने का वादा किया गया है...

सम्बंधित ख़बरें

All contract workers will be made permanent; we will liberate them from exploitation.
जानें क्या है MAA योजना? जिसकी तेजस्वी यादव ने की घोषणा 
All contractual workers will be made permanent in one go. - Tejashwi Yadav
संविदा कर्मी होंगे स्थायी, जीविका दीदियों को ₹30 हजार वेतन... तेजस्वी के वादे 
Tejaswis promise - We will make all CM leaders permanent and provide a salary of 30,000.
'मौजूदा सरकार से पूरे बिहार में गुस्सा है...', NDA पर बरसे तेजस्वी 
Lalu Prasad Yadav
महागठबंधन में गौरा-बौराम सीट पर घमासान, लालू यादव ने EC को लिखा पत्र 
तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े चुनावी वादे किए
'सभी संविदा कर्मी स्थाई होंगे, जीविका दीदियों को 30 हजार', तेजस्वी के 3 बड़े ऐलान 

कौन होती हैं जीविका दीदी?

दरअसल, बिहार सरकार की ओर से एक योजना चलाई जाती है, जिसका नाम है जीविका योजना. यह योजना 2006 में शुरू की गई थी, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (Bihar Rural Livelihoods Mission - BRLM) के तहत चलाया जा रहा है. इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाता है.

Advertisement

कैसे जुड़ती हैं महिलाएं?

इसके लिए महिलाओं को एक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group - SHG) बनाना होता है. इस ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं होती हैं, जो हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि बचाती हैं और जरूरत पड़ने पर उसी फंड से एक-दूसरे को लोन देती हैं. इसके अलावा महिलाओं के इस ग्रुप को जीविका योजना के तहत कुछ लोन भी मिलता है, जो 30-40 हजार रुपये तक होता है. इस अमाउंट के जरिए ग्रुप की महिलाएं आपस में पैसे बांटकर अपना कुछ काम शुरू करती हैं और उन्हें कमाई होना शुरू हो जाती हैं. ये ग्रुप आगे किसी बिजनेस का रूप भी ले लेते हैं.

सीधे शब्दों में कहें तो सबसे पहले महिलाओं को एक ग्रुप बनाना होता है और फिर उस ग्रुप को योजना के तहत पैसा मिलता है, जिसके लिए कुछ नियम शर्तों को पूरा करना होता है. इसके बाद ये पैसा मिलता है, जिससे महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करती हैं. इसके बाद पैसे लौटाकर दूसरी महिलाओं की भी सहायता की जाती है.

जीविका दीदियों का काम क्या है?

जीविका दीदियों का काम केवल बचत तक सीमित नहीं है. वे गांव में आर्थिक, सामाजिक और विकास कार्यों में अहम भूमिका निभाती हैं. वे दूध उत्पादन, सब्ज़ी खेती, बकरी पालन, अगरबत्ती और पापड़ बनाने, सिलाई-कढ़ाई, शहद उत्पादन जैसे कार्यों से आय अर्जित करती हैं.

Advertisement

रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन (BRLM) में अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ चुकी हैं. 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं. कई दीदियां अब महीने के 10,000 से 25,000 रुपये तक कमा रही हैं. हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि बिहार की जीविका दीदियों ने छोटी सी धनराशि से काम शुरू किया था और अब करीब 70 से ज्यादा कंपनियां बना चुकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement