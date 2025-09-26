scorecardresearch
 

क्या आप जानते हैं धरती पर सबसे पहले कौन सा जानवर आया था? ये रहा जवाब

क्या आप जानते हैं जब धरती का निर्माण हुआ था, उस वक्त धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था? तो जानते हैं इस बारे में वैज्ञानिकों की रिसर्च क्या कहती है...

पृथ्वी पर सबसे पहले जिस जीव की उत्पत्ति हुई, उसे लेकर अभी रिसर्च चल रही है. (Photo: Pixabay)
अगर पूछा जाए कि धरती का सबसे पुराना जानवर कौनसा है तो बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे. हो सकता है कि कई लोग इसका जवाब डायनासोर दे. लेकिन, ये सही जवाब नहीं है. तो जानने की कोशिश करते हैं कि धरती पर सबसे पुराना जानवर कौनसा हो सकता है? साथ ही जानते हैं सबसे पुराने जानवर को लेकर क्या क्या रिसर्च की गई है...

आज धरती पर बड़े-छोटे, रंग-बिरंगे, बेरंग, अलग-अलग आकारों के जानवर हैं. टार्डिग्रेड जैसे सूक्ष्म जीवों से लेकर ब्लू व्हेल जैसी विशालकाय मछलियों तक कई प्रजातियां हैं. लेकिन पृथ्वी पर सबसे पुराने जानवर को लेकर अब भी वैज्ञानिक असमंजस में हैं. धरती पर विकसित हुए सबसे पुराने जानवरों की लिस्ट में स्पंज, फ्यूनिशिया, डिकिन्सोनिया जैसे जीव शामिल हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहला जानवर कोंब जेली है. साल 2023 में कोंब जेलीफिश के क्रोमोजोम पर हुए एक अध्ययन के मुताबिक वो सबसे पुराने जानवर हो सकते हैं.

कैम्ब्रियन युग में विकसित हुए सबसे ज्यादा जीव

54 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स के अध्ययन से कैम्ब्रियन युग के जीवों की जानकारी मिलती है. इस दौरान एक करोड़ सालों में ही शुरुआती आर्थ्रोपोड़, मोलस्क और वर्टीब्रेट्स के जनक कोर्डेट समेत जानवरों की लाखों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई. आज के ज्यादातर जानवर इन्हीं से विकसित हुए हैं. यह सैंपल ब्रिटिश कोलंबिया में संरक्षित बर्गेस शेल रॉक से लिए गए थे.

अध्ययन करना क्यों है मुश्किल?

1950 के दशक में पहले खोजे गए फॉसिल्स की पहचान साढ़े 63 से 54 करोड़ साल पुराने एडियाकारन काल के जानवरों के रूप में हुई. इनका शरीर नरम और गोल था, जैसे जेलीफिश, सी एनीमोन और स्पंज, इत्यादि. क्योंकि सॉप्ट टिशू के कारण इनके फॉसिल्स संरक्षित करना नामुमकिन था, इसलिए इनका अध्ययन करना भी मुश्किल है. ओंटारियो स्थित लॉरेंटियन यूनिवर्सिटी की पेलियोबायोलॉजिस्ट एलिजाबेथ टर्नर का मानना है कि शुरुआती जानवरों के फॉसिल्स में कोई खास पैटर्न नहीं है.

स्पंज और कोंब जेलीफिश के बीच बहस

टर्नर के मुताबिक 89 करोड़ साल पुराने एक फॉसिल के अनुसार स्पंज सबसे पुराना जानवर है. उनका यह पेपर साल 2021 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था. हालांकि, इसपर कई वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं. अब वो मॉलिक्यूलर क्लॉक की मदद से आधुनिक जानवरों के जीनोम पर रिसर्च करके, उनके पूर्वजों का पता लगा सकते है.

2023 में आधुनिक टीनोफोर्स (ctenophores) या कोंब जेलीफिश के क्रोमोजोम पर हुए एक अध्ययन के बाद कहा गया कि ये धरती के सबसे पुराने जानवर हो सकते हैं, जो 60 से 70 करोड़ साल पहले उभरे थे. आधुनिक कोंब जेलीफिश का शरीर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. उनकी मांसपेशियां और न्यूरल सिस्टम स्पंज के मुकाबले ज्यादा विकसित है. सालों से इन्हीं दोनों को सबसे पुराने जानवर का दर्जा दिए जाने पर बहस छिडी हुई है.

---- समाप्त ----
