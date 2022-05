The Archies: दर्जनभर भाषाओं में 2 अरब से ज्यादा हुई बिक्री, ऐसी-वैसी नहीं, दुनिया की सबसे पसंदीदा कॉमिक्स में एक है आर्ची

The Archies on Netflix: ज़ोया अख्तर की 'द आर्चीज़' का फर्स्‍ट लुक जारी होने के बाद से ही यह सुर्खियों में है. नेटफ्लिक्‍स पर आने जा रही इस मूवी में अमिताभ बच्‍चन की नाती अगस्‍त्य नंदा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर अपना एक्टिव डेब्‍यू करने वाली हैं. यह फिल्‍म बेहद पॉपुलर अमेरिकन कॉमिक्‍स सीरीज़ The Archies का स्‍क्रीन अडैप्‍टेशन है. इसकी कहानी 1960's में सेटअप है. अगर आप नहीं जानते की आर्ची कॉमिक्‍स असल में क्‍या बला तो फिल्‍म आने से पहले ये खास बातें जरूर जान लीजिए.

'द आर्चीज़' कॉमिक्‍स सीरीज़ की शुरुआत

आर्ची कॉमिक्स सीरीज़, कॉमिक उद्योग के इतिहास में सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्रांड्स में से एक है. आर्ची कॉमिक्स ने अब तक अपने 2 अरब से ज्‍यादा कॉमिक्स बेची हैं और पूरी दुनिया में यह एक दर्जन विदेशी भाषाओं में प्रकाशित होती हैं. आर्ची कैरेक्‍टर सबसे पहले 1941 में Pep Comics में इंट्रोड्यूज़ किया गया था. 1946 तक यह इतना पॉपुलर हो गया कि इसे पब्लिश करने वाली कंपनी MLJ Magazines का नाम बदलकर Archie Comics कर दिया गया.

इस पॉपुलर कॉमिक्‍स कैरेक्‍टर को 1943 से 1953 तक रेड‍ियो पर The Adventures of Archie Andrews शो पर प्‍ले किया गया. 1990 में आर्ची टेलिविजन मूवी Archie: To Riverdale And Back Again भी आई. आर्ची कॉमिक्‍स के कैरेक्‍टर पर अलग-अलग स्पिन ऑफ सीरीज़ भी शुरू हुईं. सबरीना: द टीनेज विच का स्‍क्रीन अडैप्‍टेशन नेटफ्लिक्‍स पर मौजूद है. लगभग 80 वर्षों से आर्ची कॉमिक्‍स दुनियाभर में लोकप्रिय है.

कैरेक्‍टर्स से भी हो जाएं रूबरू

लीड कैरेक्‍टर आर्ची एंड्रयूज़ एक स्‍मॉल-टाउन टीनएजर है जो गिटार बजाता है. कहानी का मेन प्‍लॉट वेरोनिका लॉज और बेटी कूपर के साथ आर्ची का लव ट्राएंगल है. बेटी कूपर आर्ची की पड़ोसी और दोस्‍त है जो उसे पसंद भी करती है. वहीं वेरोनिका स्‍कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और वो बेटी की बेस्‍ट फ्रेंड है. वेरोनिका भी आर्ची को पसंद करती है. आर्ची का सबसे अच्‍छा दोस्‍त है जगहेड है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है.

आर्ची का एक और दोस्‍त-कम-नेमेसिस है रेगी मेंटल. रेगी एक एथलेटिक और एट्रैक्टिव लड़का है जिसका कभी-कभी आर्ची से झगड़ा भी चलता रहता है. आर्ची गैंग का एक तेज दिमाग वाला छोटे कद का दोस्‍त डिल्‍टन भी है. उसे सभी पसंद करते हैं क्‍योंकि वो सबसे काम आता है. इसके अलावा मिज क्‍लंप, रेगी मेंटल की क्रश है जो आर्ची गैंग की सबसे क्‍यूट कैरेक्‍टर है.

कब आने जा रही है फिल्‍म?

फिलहाल तो Netflix ने फिल्‍म की रिलीज़ डेट की जानकारी नहीं दी है, मगर पोस्‍टर में बताया है कि अगले साल 2023 में आप इसका मज़ा ले सकेंगे. साल 1960 में सेटअप ये फिल्‍म यूथ ओरिएंटेड है. कई सारे स्‍टार किड्स का ऐक्टिंग डेब्‍यू इसे और खास बनाने वाला है. तो इंतजार कीजिये, आर्ची और उसके गैंग से मुलाकात जल्‍द होने वाली है.