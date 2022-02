Sandhya Mukherjee: नए कलाकारों के लिए छोड़ दिया था 'पद्मश्री', हजार से ज्यादा गानों को दी अपनी मधुर आवाज

Sandhya Mukherjee: महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी (संध्‍या मुखोपाध्‍याय) ने मंगलवार, 15 फरवरी को 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उन्‍हें एक बड़ा कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया. उन्‍हें जनवरी के अंतिम सप्ताह में Covid-19 संक्रमण से संबंधित जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

दिग्गज प्‍लेबैक सिंगर संध्या मुखर्जी हाल ही में 'पद्मश्री' को ठुकराने के बाद चर्चा में थीं. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाने थे मगर उन्‍होंने पद्मश्री लेने से इंकार कर दिया. उनकी बेटी सौमी सेनगुप्ता ने कहा कि उनकी मां ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि 90 साल की उम्र में उनके जैसे एक दिग्गज को पद्मश्री प्रदान करना बेहद अपमानजनक है. यह पुरस्‍कार अब किसी नए कलाकार को दिया जाना चाहिए.

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख व्‍यक्‍त किया और इसे संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति बताया.

The passing away of Gitashree Sandhya Mukhopadhyay Ji leaves us all extremely saddened. Our cultural world is a lot poorer. Her melodious renditions will continue to enthral the coming generations. My thoughts are with her family and admirers in this sad hour. Om Shanti.