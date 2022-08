UPSC OTR: क्या है यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन? इन 4 स्टेप्स में उठाएं फायदा, देखें पूरी जानकारी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन (UPSC OTR) की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है. आयोग की वेबसाइट पर जाकर के कोई भी अभ्यार्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकता है. उसके बाद बार-बार किसी भी परीक्षार्थी को पूरी डिटेल नहीं भरनी होगी. इससे बार बार होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकता है. आने वाले समय में OTR (One Time Registration) को कंपलसरी कर दिया जाएगा ताकि 70% जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो.

उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर यूपीएससी ओटीआर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा आयोग की वेबसाइट पर 24 घंटे उपलब्ध है. उम्मीदवार ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय जरूरी डिटेल्स की सूची, ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और जरूरी डिटेल्स नीचे देख सकते हैं.

UPSC OTR क्या है?

यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आयोग द्वारा उम्मीदवारों की आसानी के लिए शुरू की गई एक सुविधा है. उम्मीदवारों को यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर एक बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी और जनरेट क्रेडेंशियल सभी यूपीएससी परीक्षाओं में लागू होंगे. इसका मतलब है कि उम्मीदवारों को किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करते समय हर बार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा.

UPSC One Time Registration कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'One Time Registration (OTR) for Examinations of UPSC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: आपके रजिस्टर्ड ई-मेल पते पर लॉन इन क्रेडेंशियल्स भेज दिए जाएंगे. क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉग इन करें.

अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां क्लिक करें-

यूपीएससी OTR के लिए चाहिए ये डिटेल्स

उम्मीदवार का नाम, जेंडर, जन्म की तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा रोल नंबर, पूछे गए 2 सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर और कैप्चा कोड. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.

UPSC One Time Registration Notice