UPSC Civil Services (Main) 2022 DAF Out: यूपीएससी सिविल सर्विस मेन परीक्षा का डीएएफ जारी, ऐसे भरें

UPSC Civil Services 2022 Main DAF Form: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विस मेन एग्जाम, 2022 के लिए डिटेल्‍ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF- 2) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में पास हुए थे, वे अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर यूपीएससी डीएएफ फॉर्म (UPSC DAF 2022) भर सकते हैं. डीएएफ फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2022 शाम 05 बजे तक है.

यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स भर्ती परीक्षा 2022 में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब यूपीएससी मुख्य परीक्षा (UPSC IAS/IFS Main Exam 2022) के लिए बुलाया जाएगा. इससे पहले पास हुए उम्मीदवारों को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (UPSC DAF Online 2022) भरना होगा. बिना डीएएफ के किसी भी उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा. डीएएफ फॉर्म भरने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Fill UPSC DAF Online 2022: ये रहा फॉर्म भरने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Whats New' सेक्शन में 'Civil Services (Main) Examination, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां यूपीएससी DAF I के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: नया पेज खुल जाएगा, यहां 'Civil Services (Main) Examination, 2022 proceed' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब अपना रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 6: यूपीएससी डीएएफ-1 फॉर्म खुल जाएगा, इसे भरें.

स्टेप 7: जरूरी डॉक्यूटमेंट्स अपलोड करें और सबमिट करें.

स्टेप 8: आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके अपने पास रखें.

बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 05 जून को आयोजित की गई थी जबकि रिजल्ट 22 जून 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जारी की गई यूपीएससी मेन नोटिफिकेशन को देखें जिसमें शैक्षणिक योग्यता, डीएएफ 1 और डीएएफ 2 के लिए निर्देश, सिलेबस, परीक्षा स्थान, सभी स्तरों के लिए वेतनमान आदि जैसे सभी विवरण शामिल हैं. यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 सितंबर में आयोजित की जा सकती है.

UPSC Civil Services 2022 Main DAF Online Apply Link

यहां पढ़ें जरूरी नोटिफिकेशन-